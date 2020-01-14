Кике Сетьен сменит Эрнесто Вальверде на посту наставника "Барселоны"

Руководство "Барселоны" в ближайшее время отправит в отставку главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Уже известно, кто его заменит на этом посту - Кике Эстьен.

Не слишком удачная игра "Барселоны" и последняя неудача в турнире за Суперкубок Испании вынудили руководство каталонского клуба принять решение об увольнении Эрнесто Вальверде.

Этот специалист возглавлял команду с 2017 года. "Барселона" с Вальвере дважды становилась чемпионом Испании, однако в Лиге чемпионов так и не добиралась до заветного титула. И хотя в чемпионате страны команда лидирует с 40 набранными очками, ее отрыв от конкурентов минимален.

Как сообщает AS, вместо Вальверде командой будет руководить 61-летний специалист Кике Сетьен. Пока боссы каталонцев не спешат с объявлением, поскольку продолжаются переговоры с пока еще нынешним наставником об условиях разрыва трудовых отношений. Во вторник "развод" должен состояться официально. По данным издания, именно на этот день запланировано прощание Вальверде с командой.

Про Сетьена известно, что он в настоящее время находится без работы. До конца предыдущего сезона он возглавлял "Бетис". Ранее он работал с "Лас-Пальмасом", "Луго", "Логроньесом", "Полидепортиво" и "Расингом". Также был опыт работы с командой Экваториальной Гвинеи.