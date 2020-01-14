Новости

Зарплата главы "Укрпочты" оказалась вдвое больше, чем оклад Трампа 00:48
Британские инспекторы посетят российский танковый полк 00:32
Путин и Меркель обсудили подготовку к конференции по Ливии 00:15
Кике Сетьен сменит Эрнесто Вальверде на посту наставника "Барселоны" 00:02
В Иране могли сбить ракетой еще один иностранный самолет 13.01.2020
В "Единой России" отвергли идею о налогах для домохозяек 13.01.2020
Chery анонсировала еще два новых кроссовера для России 13.01.2020
Украина заняла четвертое место в Европе по безработице 13.01.2020
"Русское лото" опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда 13.01.2020
Королева поддержала решение принца Гарри начать новую жизнь 13.01.2020
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы 13.01.2020
Чем удивит Большой театр Беларуси в ночь на 14 января 13.01.2020
Суд отклонил жалобу на изъятие у Шестуна имущества на 10 млрд рублей 13.01.2020
Василевский признан игроком недели в НХЛ 13.01.2020
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов 13.01.2020
На Поклонной горе дадут салют в честь освобождения Варшавы 13.01.2020
Суд продлил арест главы ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева 13.01.2020
США внесли Плахотнюка в "черный список" 13.01.2020
Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса "Новая Звезда-2020" 13.01.2020
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова 13.01.2020
Верховный суд ИРИ: Трамп должен быть осужден международным трибуналом 13.01.2020
Саратовец изнасиловал одну женщину, чтобы доказать "верность" другой 13.01.2020
В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика 13.01.2020
Новый Toyota RAV4 установил рекорд продаж в России 13.01.2020
В архивном альбоме Путина появились новые фото 13.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
14.01.2020 00:02
Рубрика: Спорт

Кике Сетьен сменит Эрнесто Вальверде на посту наставника "Барселоны"

Текст: Максим Домчев
Кике Сетьен. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo Кике Сетьен. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
Кике Сетьен. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Руководство "Барселоны" в ближайшее время отправит в отставку главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Уже известно, кто его заменит на этом посту - Кике Эстьен.

Не слишком удачная игра "Барселоны" и последняя неудача в турнире за Суперкубок Испании вынудили руководство каталонского клуба принять решение об увольнении Эрнесто Вальверде.

Фото: РИА Новости
Кокорин отправился на первый сбор "Зенита" в Катар

Этот специалист возглавлял команду с 2017 года. "Барселона" с Вальвере дважды становилась чемпионом Испании, однако в Лиге чемпионов так и не добиралась до заветного титула. И хотя в чемпионате страны команда лидирует с 40 набранными очками, ее отрыв от конкурентов минимален.

Как сообщает AS, вместо Вальверде командой будет руководить 61-летний специалист Кике Сетьен. Пока боссы каталонцев не спешат с объявлением, поскольку продолжаются переговоры с пока еще нынешним наставником об условиях разрыва трудовых отношений. Во вторник "развод" должен состояться официально. По данным издания, именно на этот день запланировано прощание Вальверде с командой.

Про Сетьена известно, что он в настоящее время находится без работы. До конца предыдущего сезона он возглавлял "Бетис". Ранее он работал с "Лас-Пальмасом", "Луго", "Логроньесом", "Полидепортиво" и "Расингом". Также был опыт работы с командой Экваториальной Гвинеи.

Хави отказался возглавить "Барселону"
Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона"

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили подготовку к конференции по Ливии
Иран признал Пентагон террористической организацией
Сотовые операторы объяснили, почему повысят цены на некоторые тарифы
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"