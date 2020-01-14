Клим Шипенко объяснил коммерческий успех фильма "Холоп"

Режиссер Клим Шипенко рассказал, чем зацепил зрителей его "Холоп". На данный момент кассовые сборы комедии, вышедшей на большие экраны 26 декабря, приближаются к 2,5 миллиарда рублей.

- Секрет такого коммерческого успеха - это вкусно приготовленное блюдо, вовремя поданное к новогоднему столу, я бы так сказал, - приводит слова Клима Шипенко РИА Новости.

Режиссер при этом обратил внимание: дело вовсе не в том, что фильм смешной. На то, что зрители массово пошли в кино работали и продолжают работать многие другие факторы.

- Много что должно совпасть. Люди не просто пошли на фильм, а посмотрели несколько раз, рассказали знакомым, которые не ходят в кино, - отметил он.

При этом режиссер напомнил, что рекламный бюджет картины уступает многим фильмам-конкурентам и составляет порядка 120 миллионов рублей.

Кстати, на прошедших выходных история о мажоре (Милош Бикович), который в воспитательных целях был отправлен в деревню ХIX века, вновь возглавила российский прокат, добавив к сумме сборов 416,7 млн рублей. Сегодня "Холоп" - самая кассовая комедия за всю историю российского проката.