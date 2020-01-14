Около тысячи беженцев покинули за сутки идлибскую зону деэскалации

Около тысячи мирных жителей Сирии вышли из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации. Это произошло за сутки с момента открытия трех пунктов пропуска, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Сергей Жмурин.

Все пункты оборудованы местами для оказания медицинской помощи, снабжены питьевой воды, горячим питаем, медикаментами и предметами первой необходимости. Также выделен транспорт, который доставит сирийцев в безопасные районы страны. По словам Жмурина, у каждого вернувшегося проверяют документы, всем выдают продовольственные наборы, при необходимости людей осматриваю врачи, пишет ТАСС.

Один из пунктов пропуска организован в поселке Хабит (провинция Хама). Местные власти ожидают, что через него к мирной жизни вернутся 50 тысяч человек. Еще один пункт пропуска "Эль-Хадер" расположен в провинции Алеппо, а третий "Абу-эд-Духур" в провинции Идлиб, однако он пока не принял ни одного мирного жителя, поскольку их не выпускают боевики.

Напомним, в воскресенье, 12 января, в Идлибе вступило в силу очередное перемирие, о котором договорились Россия и Турция. Ранее, в конце декабря военные объявили об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвали мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения.