Пилоты Союзного государства принесли очередной подарок с "Дакара"

Очередной серпантинный маршрут саудовского "Дакара", который 14 января оставил позади две трети гоночных этапов, приблизил, если следовать объявленному протоколу, 286 гонщиков и их экипажи из Вади эль-Давасира к небольшому даже по местным меркам Хараду.

Хотя, как известно, все понятия относительны. Вот и эту точку на карте, которая закрепилась на главном нефтеносном поле королевства - Гаваре, в прессе чаще именуют одной из нефтедобывающих столиц мира. Именно в этих краях на девятом отрезке пути к заветному "Золотому бедуину" участники и преодолели 891 километр, из которых 415 - спецучасток.

Он и привел их в конечном итоге к пустыне Руб-эль-Хали, одной из самых протяженных на континенте. Но сначала, судя по маршрутной лоции, героев дня ожидало каменистое плато. Оно причудливо опускается извилистой лентой в долину, а ко второй половине участка упирается в пески, которые в здешних местах лежат поверх гравия или гипса, при этом высота дюн может порой достигать почти трехсот метров.

Судя по описанию маршрута, который представляют в пресс-центре, особых навигационных ловушек пилотов не ожидало, но от этого ошибки в пилотаже менее опасными на гоночных трассах не становятся. Да и по реакции камазовских команд, пески "аравийской песочницы" полны неожиданностей и не дают ни на минуту расслабляться любым экипажам. Высочайшую собранность необходимо проявить пилоту и штурману, чтобы справиться с дюнами и найти правильный курс при взятии очередного барьера.

Вот и результаты предыдущего, понедельничного, этапа кое-кто из комментаторов уже посчитал достаточно неожиданными. Дело в том, что метаморфозы бросились в глаза болельщикам и аналитикам после того, как в лидеры зачетов у мотовездеходов и внедорожников вышли команды, от которых "никто не ожидал подобной прыти", а лидеры даже не попали в пятерку победителей.

Но ларчик, как всегда, просто открывался, пояснили знатоки местных условий гонки. Внедорожникам было предложено накануне первыми стартовать - по идеально чистому песку, на котором еще никто не оставлял своих "автографов". А навигация по спутниковым системам, как известно, на ралли запрещена. И лидеры состязаний впервые оказались перед необходимостью больше терять времени на поисках верного курса, а вечно вторые в тот день просто вытянули желанный козырь личного успеха.

Кстати, коварный песок оказался накануне ловушкой для многих гонщиков. Не случайно дирекция ралли предупреждала о коварстве золотистых барханов, преодолеть которые с первого раза - уже признак высокого профессионализма. Вот и лидера белорусских зубров Сергея Вязовича вытаскивали на 80-ом километре трассы из песчаных сугробов его партнеры по команде Алексей Вишневский и Александр Василевский. "Скоростью подобные отставания не отыгрываются, хотя гонка, конечно, может преподнести сюрпризы. После сегодняшнего этапа мы понимаем, что никаких гарантий нет. Напряжение потихоньку растет", - заявил Вязович пресс-службе "КАМАЗ-мастера".

Обратился за помощью грузовиков в понедельник и россиянин Алексей Шмотьев на мотовездеходе и даже саудоец Ясир Сейдан и на внедорожнике, машины которых опрокинулись в дюнах. Более получаса на двух остановках потерял и нидерландский гонщик Янус ван Кастерен на IVECO. Словом, по реакции самих пилотов, прошедший этап стал намного сложнее предыдущего, который многие называли "бестолковой гонкой моторов".

А вот камазовец Андрей Каргинов, как уже сообщала "РГ", сумел открыть эту неделю своей третьей победой подряд. Он оказался в лидерах на седьмом и третьем этапах ралли. Экипаж гонщика лидирует и в общем зачете грузовиков. Его совокупное время, сообщает пресс-служба команды, составляет 34 часа 31 минуту и 43 секунды.

Вот и сегодня на портале "Камаза" болельщики первыми прочитали короткую реплику блогеров: "Андрюха снова оторвался ото всех! Сидит там на финише один и скучает". Что тут добавить: светлое чувство для победителя девятого этапа, который в очередной раз показал лучший результат дня.

Наш пилот на 3 минуты 19 секунд опередил белоруса Сергея Вязовича из команды "Красных зубров", который пришел сегодня вторым. Зато камазовец Антон Шибалов, уступивший сегодня партнерам, сумел сохранить за собой второе место в общем зачете тяжеловесов. Чешский пилот Алеш Лопрайс в судейском протоколе зафиксировал сегодня по итогам общего зачета за собой четвертую строку.

Не закончена борьба за победу и в классе мотовездеходов, констатируют новостные порталы. Уральский гонщик Сергей Корякин сумел накануне вновь оторваться от зимбабвийского пилота Конрада Раутенбаха, укрепив собственные позиции в тройке сильнейших. Кстати, наш пилот обратил внимание и на тот факт, что организаторы наконец сумели зафиксировать нарушение, которое допускали экипажи лидирующих машин. Оказалось, на их машинах были установлены диски большего диаметра, за счет чего они значительно и выигрывали в скорости. "Интересно, как организаторы пропускали это раньше. Сейчас поставили пломбы, очень любопытно, какое решение примут технические комиссары", - задался вопросом уральский гонщик на багги.

Во вторник на финишной черте в классе внедорожников ювелирное мастерство и профессионализм удалось первым продемонстрировать французскому гонщику Стефан Петерансель. Вторым судьи зафиксировали результат его старого приятеля и друга катарского пилота Нассера Аль-Аттия, который уступил герою дня 15 секунд. Завершающий триумфальный аккорд поставил в тройке победителей 14 января Ясир Сейадан из Саудовской Аравии.

Не попал сегодня в число триумфаторов этапа и лидер ралли Карлос Сайнс-старший, уступив Петеранселю 6 минут 31 секунду. Теперь его общий отрыв от катарца сократился до 24 секунд. А третьим с отставанием в 6 минут 38 секунд от лидера упрямо идет Петерансель.

Между прочим, вчерашний триумфатор - Матьё Серрадори - тоже не смог продлить свой успех на девятом этапе. Ему слишком долго пришлось плутать по пескам, а это завершилось потерей почти 30 минут относительно победителя спецучастка. К сожалению, и легенда Формулы-1 Фернандо Алонсо на этот раз не уместился в первую пятёрку, сокрушаются его болельщики.

Но блестяще проявил свой талант вождения байка во вторник чилийский мотогонщик Пабло Кинтанилья. Он показал лучшее время на спецучастке, опередив австралийца Тоби Прайса, почти на две минута, а замкнул тройку испанец Хоан Барреда Борт, отставший еще на 48 секунд, сообщают источники в пресс-службе.

Зато лидер общего зачета байкеров американец Рикки Брабек пришел сегодня на финиш только четвертым, отстав от Кинтанильи на три минуты 55 секунд, вследствие чего его общий отрыв от чилийца сократился до 20 минут 53 секунды.

И еще один штрих к слезам радости и горя в аравийской пустыне, где гонщики днями простились со своим коллегой. Малыш из Саудовской Аравии, полагают репортеры "Чемпионата", наверняка сохранит в своей памяти прошедший воскресный день как самое яркое воспоминание своего детства. Он оказался среди зрителей на одном из спецучастков, и был замечен французским пилотом Фредериком Балереном. Спортсмен припарковал байк и пустил азартного зрителя в седло на пару минут.

Француз, поясняет портал, не боролся за победу, он занимал в зачете только 102-е место в категории Original by Motul - без помощи механиков, а потому и не пожалел несколько сот секунд на создание незабываемых воспоминаний для парня. Видимо в этом и заключается дух настоящего "Дакара": не только в борьбе с опасностями и секундомером, но и в щедрых ежедневных поступках.

А вот отдохнуть после очень напряженной борьбы пилотам и штурманам вряд ли удастся и в среду. Десятый этап стартует из Харада в Шубейта. Его протяженность - 608 километров, из которых спецучасткок займет 534 км, уточняют организаторы ралли.