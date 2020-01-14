Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим

Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс. Как считает немецкий политолог Александр Рар, оно продиктовано "местью" Варшавы Москве за то, что республика десятилетиями находилась в орбите советского влияния.

Такое мнение он высказал телеканалу "360". Как известно, юбилей освобождения печально известного лагеря смерти, ставшего символом преступлений нацистского режима и всех ужасов Второй мировой войны, будет отмечаться в мемориальном комплексе рядом с Освенцимом 27 января - именно в этот день в 1945 году советские войска под командованием маршала Ивана Конева вошли на территорию Аушвица, освободив около семи тысяч узников "конвейера смерти".

Ранее "РГ" писала о том, что бывший президент Польши, один из самых авторитетных политиков в стране Лех Валенса заявил о том, что на месте нынешнего главы республики Анджея Дуды он непременно пригласил бы российского лидера Владимира Путина на торжества. По словам Валенсы, к которому польские СМИ обратились за комментарием, это было бы естественным шагом, соответствующим "исторической правде". Нынешние попытки официальной Варшавы представить "альтернативное видение истории" он назвал несерьезным.