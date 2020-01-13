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Рубрика: В мире

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski Бывший президент Польши Лех Валенса. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Бывший президент Польши Лех Валенса. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Этот шаг Валенса связал с решением действующего главы Польши не ехать на мероприятия в Израиль.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Поскольку польская сторона не пригласила Путина, следовало ожидать, что президент Польши Анджей Дуда не будет иметь права голоса в Израиле, в этой ситуации он не мог лететь туда, рассказал Валенса в интервью Onet. По его словам, Владимира Путина нужно пригласить на мероприятия в Польшу и подчеркнуть, что именно Красная армия освободила концлагерь, потому что это историческая правда, которую никто не изменит, пишет РИА Новости.

Валенса отметил, что, если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно. "Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны вести с ней диалог", - отметил бывший глава государства, подчеркнув, что это возможно.

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима в Польше должны пройти 27 января. Предполагается, что Путин не будет там присутствовать. При этом еще летом польские власти заявляли о намерении отправить президенту России приглашение.

Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 22-23 января в Иерусалиме. Свое участие в нем подтвердили несколько европейских лидеров, в том числе Германии, Италии и Франции. По данным польского издания Gazeta Wyborcza, Дуда отказался от поездки из-за того, что туда приглашен президент России Владимир Путин. По другой версии, польскому президенту не нравится, что в числе организаторов значится глава МИД Израиля Исраэль Кац, который в прошлом упрекал поляков в антисемитизме.

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