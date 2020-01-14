Путин обратится с Посланием в присутствии 1300 приглашенных

В Кремле назвали число приглашенных на оглашение Послания президента Федеральному Собранию.

Напомним, что Владимир Путин выступит с Посланием завтра в 12.00 часов в Центральном выставочном зале "Манеж". Приглашены не только парламентарии, но и члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, председатели региональных заксобраний, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы региональных общественных палат, руководители крупнейших СМИ. Как уточнили в Кремле - около 1300 человек.

Напомним, что аккредитацию получили почти 900 российских и зарубежных журналистов.