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14.01.2020 21:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под январским дождем

Петр Бирюков: Теплая зима в Москве. Не слишком ли жарким будет лето?
Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Половина января уже позади, а в столице все еще зеленые газоны - даже тонким слоем снега не припорошены. Лыжники катаются по искусственным трассам, катки нынче тоже в городе только искусственные. Неужели на этой теплой ноте и закончится зима? А главное, чем чревата такая европейская погода для столицы и всего Московского региона? На эти вопросы корреспондента "РГ" ответил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Петр Павлович! Как вам нынешняя зима? Коммунальщики, наверное, счастливы, им не приходится сутками бороться с заносами и метелями, как в прежние годы?

Петр Бирюков: По опыту прежних лет москвичи знают, что наши городские службы готовы к любой зиме. Техника готова, специалисты готовы к расчистке дорог, тротуаров, дворов, крыш от снега и наледи. Но разница в погоде в этом году по сравнению хотя бы с прошлой, конечно же, колоссальная. В прошлом сезоне в эту пору высота снежного покрова была около 90 сантиметров, а в этом - трава до сих пор неприкрытая. Снег, который выпадает, тут же и тает.

Что, и дальше так же будет? Вот метеорологи даже крещенских морозов не обещают! Чего же по вашему горожанам ожидать?

Петр Бирюков: Конкурировать с синоптиками не буду, но по информации от них до конца января сантиметров восемь снега выпадет, а с середины будущей недели - числа с 23 января ударит и легкий морозец - градусов 5-7. Затем до середины февраля суммарно снега можно ждать еще сантиметров 20. Это примерно то же, что и сейчас. К примеру, в минувшие выходные на юге города выпало 6 сантиметров, а на севере - 4 сантиметра.

Еврозима с ее малоснежным характером уже сейчас вынуждает москвичей запасать воду в водохралинилищах и начинать обводнение в Подмосковье, чтобы предупредить летние торфяные пожары

На противогололедных материалах город сэкономил, наверное, существенно?

Петр Бирюков: Это правда. На данный момент мы потратили их всего процентов 10 от того количества, которое обычно расходуем к этому времени в борьбе с гололедом. Сейчас ведь обрабатываем только самые опасные места, когда стоит минусовая температура - чтобы не допустить аварий на дорогах и защитить москвичей от травм.

В общем, повезло москвичам!

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Петр Бирюков: Это еще как сказать. Как известно, природа во всем любит баланс. Казалось бы, хорошо, что сейчас не надо убирать большое количество снега. С другой стороны, мало снега - значит, может оказаться к лету мало и воды в водохранилищах. Но город готов к любому развитию ситуации.

Да, москвичи помнят, как вся Москва была затянута дымом в 2010 году. Да и сейчас на наших глазах в Австралии разворачивается трагедия на сотнях тысячах гектаров, объятых огнем, в котором гибнет все живое.

Петр Бирюков: Вот чтобы ничего подобного не случилось у нас, мы в ближайшее время вместе с управлениями МЧС Москвы и Подмосковья намерены спланировать наши общие действия в пожароопасный сезон. А торфяники закачивать водой начинаем уже сейчас, зимой. Приглашаем обсудить вопросы их обводнения в Подмосковье вместе с соседями - представителями Тверской, Рязанской, Владимирской областей. Действовать лучше всем вместе.

10 процентов антигололедных реагентов использовали столичные коммунальщики в этом году от того количества, которое они обычно тратят зимой к этому времени
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