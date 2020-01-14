Житель Камчатки осужден за истязание трехлетнего племянника

Житель камчатского города Елизово, систематически избивавший находящегося под его опекой трехлетнего племянника, приговорен судом к лишению свободы на три года и один месяц условно.

Следствие и суд установили, что 39-летний мужчина, добиваясь от трехлетнего мальчика безусловного послушания, в течение четырех месяцев за малейшую провинность бил ребенка ремнем. "То есть поставил под угрозу его нормальное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие", сообщает следственное управление СК России по Камчатскому краю.

Приговор истязателю вступил в законную силу. А вот в отношении его супруги, которая также систематически била ребенка, следствие продолжается.

Мальчик попал в эту семью после того, как его мать лишили родительских прав за пьянство. О том, как ему живется с новыми "родителями", стало известно из видео, распространенного в соцсетях в прошлом году. На нем женщина бьет и унижает трехлетнего мальчика, дразня его едой.

Следствие выяснило, что ребенка истязали оба супруга, ставшие фигурантами уголовных дел. Мальчика из семьи изъяли.