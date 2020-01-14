Экс-полковник Захарченко подрался в мордовской колонии

В исправительной колонии №5 в Мордовии произошла драка, одним из участников которой стал экс-сотрудник МВД России Дмитрий Захарченко. Как сообщили в УФСИН России по Республике Мордовия, по факту инцидента проводится проверка.

В ведомстве отметили, что конфликт между двумя осужденными, который затем перерос в драку, произошел еще 9 января. Причину потасовки в УФСИН не уточнили сообщив лишь, что стычка возникла на почве личных неприязненных отношений.

"В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо", - рассказали в ведомстве.

Сотрудники колонии оперативно пресекли потасовку и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

"Материалы в порядке ст.144-145 УПК РФ переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавили в УФСИН.

По данным ряда СМИ, инцидент произошел из-за того, что один из заключенных обвинил экс-полицейского в продаже мобильных телефонов. За это Захарченко ударил его по лицу.

Как ранее сообщала "Российская газета", Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске в квартире его сводной сестры обнаружили около 9 миллиардов рублей в разной валюте. "Золотой" полковник был осужден в июне 2019 года по обвинению в получении особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. Пресненский районный суд назначил ему 13 лет лишения свободы. В октябре прошлого года Московский городской суд смягчил приговор, назначив наказание в виде 12 с половиной лет колонии строгого режима.