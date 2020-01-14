Толстого кота Виктора пригласили в Казань

Хозяин толстого кота Виктора Михаил Галин ответил на приглашение председателя Госкомитета по туризму Республики Татарстан Сергея Иванова посетить Казань. Приехать в столицу республики они смогут только после того, как кот сбросит 1,5 килограмма, сообщает РИА Новости.

"Миша, нас растрогала ваша история с Виктором. Читая этот пост сопереживали всем нашим Госкомитетом. Ждем вас с бро в Казани!", - написал он.

При этом чиновник заверил, что самые удобные билеты им с радостью предоставит тайный доброжелатель из Ассоциации туристических агентств РТ. А один из казанских отелей обеспечит гостей уютным жильем.

Однако пока кот так и не обрел нужные для перевозки кондиции. Впрочем, как заверили Михаила Галина в Госкомтуризма РТ, татарское гостеприимство срока давности не имеет.

Напомним, кот Виктор и его хозяин стали известны после того как последний отказался сдать животное в багаж из-за перевеса - вместо разрешенных восьми килограммов он весил десять. Пассажир прибегнул к хитрости и при досмотре предъявил другую кошку, подходящую по весу.

Узнав об обмане, авиакомпания исключила Михаила Галина из программы лояльности и лишила его накопленных 370 миль, собранных в течение 14 лет.