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14.01.2020 13:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Омском задержали автомобиль с девятилетним водителем

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Русско-Полянском районе Омской области госавтоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял девятилетний школьник.

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Инцидент произошел на северной объездной дороге районного центра Русская Поляна. Экипаж ГИБДД обнаружил, что навстречу им двигается автомобиль Lada Vesta, за рулем которого находится ребенок. На пассажирском сиденье рядом с мальчиком ехал его отец. Он пояснил госавтоинспекторам, что решил обучить сына управлять автомобилем.

- В отношении мужчины возбуждено административное делопроизводство по статье 12.7 КоАП РФ - "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права", - сообщает УМВД России по Омской области.

Отцу юного водителя грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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