Под Омском задержали автомобиль с девятилетним водителем

В Русско-Полянском районе Омской области госавтоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял девятилетний школьник.

Инцидент произошел на северной объездной дороге районного центра Русская Поляна. Экипаж ГИБДД обнаружил, что навстречу им двигается автомобиль Lada Vesta, за рулем которого находится ребенок. На пассажирском сиденье рядом с мальчиком ехал его отец. Он пояснил госавтоинспекторам, что решил обучить сына управлять автомобилем.

- В отношении мужчины возбуждено административное делопроизводство по статье 12.7 КоАП РФ - "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права", - сообщает УМВД России по Омской области.

Отцу юного водителя грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.