В России назвали лучшие моногорода для проживания

Эксперты фонда развития моногородов России составили список муниципалитетов с наиболее благоприятной городской средой. В него вошли 53 моногорода страны из 321 существующего.

Индекс был сформирован на основе оценки шести критериев качества городской среды: экологичность, безопасность, современность и актуальность среды, комфортность, идентичность и разнообразие, а также эффективность управления.

Согласно расчетам экспертов, на первое место вышел город Трехгорный (Челябинская область) - 210 баллов из 360 возможных. На втором месте Тутаев Ярославской области - 205 баллов. Далее идут Норильск в Красноярском крае - 203 балла, Кировск (Мурманская область) - 202 балла, Мценск (Орловская область) - 199 балла. Высокую оценку также получили Набережные Челны - 186 балла, дагестанский Каспийск -180 баллов, Благовещенск (Башкортостан) -179.

Одним из критериев составления рейтинга стало благоустройство в моногородах общественных городских пространств: парков, скверов, улиц и набережных.

Ранее в рамках программы "5 шагов благоустройства повседневности" в городах было реализовано свыше 1180 таких проектов.