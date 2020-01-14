Имущество одного из первых российских автозаводов продают за бесценок

Имущество Таганрогского автозавода, который больше известен под брендом ТагАЗ, выставлено на торги. Согласно информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, стоимость лота составит 432,3 млн рублей.

В объявлении о проведении торгов указано, что продается имущество, которое является предметом залога у банков, других организаций, а также перешедшее в пользу муниципального образования. Это, в частности, цех окраски бамперов, метизный и электроремонтный цеха, административно-бытовые помещения, здание лабораторного и инженерного корпусов, подстанция, насосные, помещение для охраны, автосалон и визитная карточка любого автозавода - проходная. Заявки на участие в торгах начали принимать с 13 января. Результаты аукциона объявят 2 марта. Если, конечно, на все это имущество найдутся желающие.

Ранее прошли многочисленные торги, на которых выставлялось технологическое оборудование и ряд более крупных производственных помещений. Ряд торгов до сих пор открыты - на них также идет прием заявок.

Напомним, ТагАЗ - один из первых в России частных автозаводов. Он был построен в 1998 году на базе Таганрогского комбайнового завода по лицензии и технологии южнокорейской компании Daewoo Motors. На солидные объемы производства в Таганроге вышли в период с 2004-го по 2008-й, когда в год удавалось собирать более сотни тысяч автомобилей. Здесь выпускали лицензионные копии Daewoo (под брендом Doninvest), Chery (Vortex), JAC и SsangYong, несколько моделей Hyundai, Citroen и BYD, а также машины собственного производства под маркой Tagaz. Среди них наиболее известны седаны Vega, грузовики Master и купе Aquila.

С 2010 года объемы производства стали падать, а финансовые обязательства предприятия - расти. В 2014-м ТагАЗ признали банкротом. С тех пор его здания и помещения практически превратились в руины и металлолом.