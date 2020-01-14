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14.01.2020 10:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Село ждет перемен

Как изменение аграрной политики отразится на бизнесе юга России?
Текст: Леонид Федоров
Российская газета - Экономика Юга России № 4(8058)
Президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета по аграрной политике. На повестке стояло два главных вопроса: как наладить высокомаржинальное производство в АПК и как грамотно развивать сельские территории? Как отметили участники встречи, в ближайшие годы господдержка будет увеличена, особенно в агроэкспорте. И это прекрасная новость для юга, ведь именно здесь производится большая часть главного экспортного продукта - пшеницы. И практически вся сельхозпродукция отправляется за рубеж через порты Азовского и Черного моря.

Как отметил глава государства, в последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве были выше, чем в целом по экономике. "Даже когда ВВП снижался, село выходило в плюс", - отметил президент. В этом году в России собрали рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника и сои. Причем большую часть из них - в ЮФО. Благодаря Ростовской области и Краснодарскому краю собрано около 121 миллиона тонн зерновых. Конечно, это не рекорд (в 2017 году было собрано более 135 миллионов тонн), но все равно один из лучших результатов за всю историю страны. Уже много лет не собирают урожай меньше 100 миллионов тонн.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Как отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, стратегическая задача отрасли на ближайшие годы - наращивание внешней торговли продукцией АПК. Еще одно важное направление - развитие малого агробизнеса, который не только помогает сохранять сельские территории, но и выпускает уникальную продукцию (например, мед, дикоросы или отдельные виды мясной продукции).

Третий очевидный тренд, на который делают ставку федеральные власти, - экологически чистые продукты.

- С 1 января 2020 года вступит в силу федеральный закон об органической продукции. Проведены необходимые подготовительные мероприятия. Отрасль готова работать с учетом стандартов и ежегодно увеличивать производство органической продукции, в том числе для экспортных поставок, - заявил министр. - Сейчас в РФ создаются экспортные российские защищенные "зеленые" бренды экологически чистого сырья и продовольствия. Специальным знаком будет отмечена продукция с улучшенными экологическими характеристиками, выращенная или произведенная с использованием методов бережного отношения к окружающей среде. Это поможет сделать ее узнаваемой, в том числе за рубежом.

- Как показало заседание Госсовета, власти решили действовать максимально прагматично и делать ставку на самые потенциально доходные сферы АПК: экспорт, глубокую переработку сырья и экологически чистое производство, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Правда, на мой взгляд, нам необходима большая госпрограмма, которая бы учитывала особенности регионов и позволяла получить максимум от их потенциала. Может быть, даже вернуть некие элементы госплана. Сегодня даже в США, например, власти подсказывают фермерам, какие виды сельхозпродукции будут наиболее доходными в следующем сезоне, и таким образом регулируют рынки и помогают аграриям зарабатывать по максимуму. У нас же часто этот процесс протекает хаотично. Полная свобода: что нравится, тем и занимаюсь. В итоге ресурсы используются не всегда максимально эффективно.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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А вот президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств (АККОР) Ростовской области Александр Родин считает, что без развития социальной инфраструктуры говорить о развитии села невозможно.

- Как отметил глава государства, общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства (водопровод, отопление, газ, система ЖКХ) - чуть больше 34 процентов, тогда как в городах - почти 80. При таком разрыве мы не сможем привлекать в село квалифицированные кадры, а без них отрасль будет неконкурентоспособной, - говорит эксперт. - На заседании было принято немало важных решений о социальном благоустройстве, и уже 2020 год покажет, насколько регионы поняли важность этой проблемы и как они намерены ее решать.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России:

- С 2020 года мы приступаем к реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Она разрабатывалась совместно с регионами и направлена на решение самых актуальных проблем развития села, в том числе на обеспечение доступным, комфортным жильем, развитие рынка труда, а также на создание и развитие инфраструктуры. Конкретные проблемы каждой территории будут рассматриваться индивидуально. Изменения в 2020 году затронут 269 населенных пунктов, где проживают более миллиона человек. Исходя из этого, мы понимаем, насколько ожидаемой для субъектов и, конечно, самих сельских жителей является эта программа.

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