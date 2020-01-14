В пилотные регионы в этом году попали Ростовская и Волгоградская области. Ранее в качестве эксперимента специальный налоговый режим действовал только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

- По данным ФНС, в этой категории уже зарегистрировано более 260 тысяч человек. Сумма уплаченного налога составляет более 350 миллионов рублей. Основные виды деятельности - это перевозка пассажиров, аренда и строительные работы, - отметила вице-президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова.

Официально стать самозанятым и платить налоги по-новому может любой человек, который оказывает услуги или продает товары собственного изготовления без использования наемного труда. Это позволит относительно безболезненно легализоваться "теневым" предпринимателям-одиночкам, отчисляя в бюджет небольшую часть своего дохода. Причем ставка налога напрямую зависит от того, с кем работает налогоплательщик. Четыре процента заплатит предприниматель, оказывающий услуги или продающий товары физическим лицами, а шесть процентов придется заплатить тем, кто работает с ИП и юридическими лицами. При этом, как пояснили в ТПП Ростовской области, использовать новый режим налогообложения могут самозанятые, доход которых не превышает 2,4 миллиона рублей в год, или 200 тысяч рублей в месяц. Самозанятые освобождаются от уплаты НДФЛ по ставке 13 процентов. Но и это еще не все.

- Речь идет о регистрации по упрощенной системе. И не нужно будет ходить в налоговую инспекцию, предоставлять отчетность и декларацию, - поясняет начальник отдела налогообложения юридических лиц регионального управления ФНС Сергей Бакулин.

Однако, судя по опыту регионов-первопроходцев, в которых проводился эксперимент с новым режимом налогообложения, далеко не все нелегальные предприниматели-одиночки готовы выйти из "тени". Как рассказал побывавший в Ростове представитель ТПП Республики Татарстан Сергей Карпухин, за 10 месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 38 тысяч самозанятых, а сумма налоговых поступлений составила 51 миллион рублей.

При этом 17 процентов зарегистрировавшихся оказались бывшими легальными предпринимателями, которые ушли из ИП на более щадящий режим, освобождающий их от обязанности платить страховые взносы. А 10 процентов - жители других регионов, которые также предпочли воспользоваться преференциями, предоставляемыми самозанятым в Татарстане. В целом же ведут предпринимательскую деятельность и платят налоги примерно треть обладателей статуса самозанятых в республике.

- Зачем нужно легализоваться? Как это ни банально звучит, для того чтобы спать спокойно. Приведу конкретный пример. Семья моей двоюродной сестры осенью и зимой вяжет венки, чтобы продавать их весной на кладбище. Соседи узнали об этом и написали жалобу в налоговую инспекцию. Сестре доначислили налог от предполагаемого дохода. В итоге она решила обзавестись документом, который защитил бы ее и от соседей, и от налоговиков. Этим документом и стало свидетельство о регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход, - рассказывает Сергей Карпухин.

По данным опроса, проведенного ТПП РФ, 28,1 процента респондентов не готовы регистрироваться, потому что опасаются последующего ужесточения налогового режима. 16,7 процента опрошенных боятся существенного сокращения доходов из-за уплаты налога. А еще 15,6 процента респондентов признались, что в принципе не привыкли платить налоги.

Чтобы преодолеть эти препятствия, в российской Торгово-промышленной палате предложили включить самозанятых в реестр субъектов малого и среднего бизнеса (это позволит им воспользоваться господдержкой), сохранить за самозанятыми пенсионерами право на индексацию пенсии и заинтересовать бизнес в добросовестном взаимодействии с самозанятыми. ТПП Ростовской области также предлагает зафиксировать действующие условия для самозанятых минимум на пять лет. Еще одной проблемой, по мнению экспертов, может оказаться желание недобросовестных работодателей снизить собственные налоги, используя сотрудничество с самозанятыми вместо трудовых договоров. Но вряд ли это явление станет массовым и выйдет за границы малого бизнеса. Ведь за подобную "оптимизацию" работодатель может сильно поплатиться.

Как отмечают в региональной ТПП, в Ростовской области более 21 процента работающего населения или около 200 000 человек потенциально может зарегистрироваться на портале для самозанятых. И это притом что сейчас в донском регионе действует около 174 000 субъектов малого бизнеса.

Мнение

Виктор Нетесанов, вице-президент Союза работодателей Ростовской области: