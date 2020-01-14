В наступившем году в южнороссийских регионах начинают действовать несколько законодательных инициатив, касающихся налогообложения и финансовой поддержки предпринимателей и физических лиц. О самых значимых рассказали корреспонденты "РГ".

Ну-ка, наука!

Депутаты Волгоградской областной думы приняли пакет изменений в налоговое законодательство. Эти новшества будут актуальны для бизнеса. Так, участникам нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" дали право инвестиционного налогового вычета. Он установлен на уровне 90 процентов расходов на модернизацию.

- Закон будет способствовать притоку инвестиций в экономику, создаст комфортные условия для внедрения новых технологий, выпуска конкурентоспособной продукции и роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей, - считает заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков.

Если сейчас в реализации нацпроекта участвует 17 региональных организаций, то к 2023 году их должно быть свыше 90.

Второй закон поощряет инновационное предпринимательство. Компании с не менее 70 процентами дохода от научной и технической деятельности получают налоговую ставку от одного до пяти процентов. На сегодня таким условиям соответствуют 202 организации, половина из них применяют упрощенную систему налогообложения. В прошлом году общая сумма налогов по упрощенке составила 4,5 миллиарда рублей. Доля научного сектора - лишь 0,4 процента. Новый закон снизит ее до 0,3 процента, но поспособствует более активному развитию этого направления экономической деятельности.

Наконец, внесены изменения в закон "О налоге на имущество организаций". Теперь компании могут рассчитывать на льготы в течение всего срока окупаемости инвестпроекта. Депутаты разрешили продлевать этот период. Только в 2020 году бюджет Волгоградской области недосчитается из-за такого подарка бизнесу 50 миллионов рублей. Общий размер выпадающих доходов оценивается в 200 миллионов рублей. Но представители парламента и администрации уверяют, что потом этот ущерб с лихвой компенсируют новые налоги от реализованных проектов.

- При этом общий срок продления льготы не может превышать пяти лет, - говорит председатель комитета экономической политики области Галина Быкадорова.

Для тех, кто рулит

В Ростовской области в наступившем году сразу несколько нововведений ждут автовладельцев. К примеру, тех, кто переведет свое авто на газ, освободят от транспортного налога. Такое решение приняли депутаты донского парламента, утвердив поправки в закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения".

Председатель Заксобрания Александр Ищенко считает, что это будет стимулом для перехода автовладельцев и транспортных предприятий на топливо, которое наносит меньший урон окружающей среде. В начале прошлого года в регионе зарегистрировано шесть тысяч машин, работающих на газе. Оценочно общая сумма предоставленных их владельцам льгот в 2020 году составит 60 миллионов рублей. Инициаторы поправок предполагают, что ежегодно количество транспорта, использующего газомоторное топливо, будет расти в среднем на тысячу машин. Соответственно сумма субсидий увеличится на восемь миллионов рублей.

Свою выгоду получат и техцентры, в которых будут переоборудовать машины для работы на метане. Из федеральной и региональной казны предпринимателям обещают возмещать недополученные доходы из-за скидок владельцам транспортных средств, решивших перейти на альтернативное топливо. Сейчас этим занимаются в около 30 специализированных пунктах. Размер скидки и, соответственно, субсидии будет определяться в зависимости от вида транспорта. Согласно закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" для Ростовской области предусмотрено 171,9 миллиона рублей субсидий на переоборудование автомобильной техники. Из областного бюджета в этот же срок планируется направить 27,9 миллиона.

Еще одно изменение, связанное с автомобилями, - повышение тарифа на перемещение машины на штрафстоянку. Теперь он составит 3001,68 рубля и 9,9 - за час хранения легкового авто. Раньше горожане платили за эвакуацию машины 2080 рублей и 10 рублей в час за хранение на штрафстоянке.

Добавка фермерам

С 1 января фермерам, которые работают по единому сельхозналогу, при компенсации затрат на покупку техники, семян, скота и птицы, а также молока будут предоставлять субсидию с учетом НДС. Как пояснили в областном минсельхозе, раньше сельхозпроизводитель, приобретая, к примеру, трактор за миллион рублей, мог рассчитывать на 50-процентую компенсацию за вычетом 200 тысяч рублей НДС. Таким образом, субсидия составляла 400 тысяч, теперь же она подрастет до 500 тысяч рублей.

Кроме того, с нового года фермерам, которые захотят повысить квалификацию своих специалистов, компенсируют 30 процентов стоимости их обучения в вузе по целевому набору.

В новом году изменится механизм предоставления господдержки, ее разделят на компенсирующие выплаты - возмещение части затрат и стимулирующие - гранты для производителей, применяющих прогрессивные технологии. Но суть не изменится, пояснили в ведомстве. Фермерам выделят средства на субсидирование процентных ставок по кредитам, на экспорт продукции агрокомплекса, развитие мелиорации и аквакультуры и сельскую кооперацию. Гранты, как и в прошлом году, предусмотрены для начинающих фермеров (до трех миллионов рублей), на развитие семейных животноводческих ферм (до 30 миллионов рублей), потребкооперации (до 70 миллионов рублей) и для сельхозинноваторов "Агростартап" (три миллиона рублей).

Общая сумма господдержки составит около миллиарда рублей.