Для волгоградской промышленности 2019 год выдался богатым на события. Благодаря крупным инвестиционным проектам в большинстве отраслей отмечена положительная динамика. По отгруженной продукции обрабатывающей промышленности на душу населения Волгоградская область лидирует в ЮФО. Наилучших результатов достигли металлурги, химики, машиностроители и работники стройиндустрии.

По итогам девяти месяцев металлурги произвели продукции на 112 миллиардов рублей, что на 12,6 процента выше уровня прошлого года. Как сообщили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, выпуск конструкций из черных металлов вырос в 1,6 раза, производство металлических дверей и окон - на 55, проволоки из нелегированной стали - на 37, электродов с покрытием - на 30, стальных труб - на восемь процентов. Высокие показатели у Волжского трубного завода, Волгоградского алюминиевого завода, объединенной компании "Акрас ДИА", волгоградского филиала компании "Северсталь канаты", компании "Форте Пром ГМБХ" и других.

Важной тенденцией уходящего года стало использование простаивающих индустриальных мощностей. Речь, конечно, не об устаревшем оборудовании, а о площадках со всей современной инфраструктурой и логистикой. Например, фирма "Радуга цинк лист", действующая на бывшем моторном заводе, открывает филиал в Красноармейском районе. Компания купила два здания бывшего судостроительного завода. Там разместят комплекс подготовки и покраски металла и станцию смешивания колеровочной пасты.

- Мы выпускаем 250 тысяч тонн продукции в год при работе в одну смену. Производство строительных материалов сезонно: в зиму потребности падают, а летом мы переходим на двухсменный график. Но в целом растем, - сказал "РГ" главный инженер предприятия Дмитрий Гаврилов. - Аналогичные заводы работают в Коврове, Липецке и Магнитогорске, но в ЮФО мы пока единственные. Поэтому весь округ - это наши клиенты, так как везти металл с севера долго и дорого.

Волгоградские химики в 2019 году выпустили продукции на сумму около 59 миллиардов рублей, обеспечив рост производства пластиковых окон на 27 процентов, флаконов из пластмассы - на 12, каустической соды - на три. Передовиками отрасли стали "Каустик", "Волжский оргсинтез", волгоградский филиал компании "Омсктехуглерод", "Волтайр-пром", ТД "ГраСС" и "Зиракс".

Но главный проект в этой отрасли еще только начинают реализовывать. И он тоже связан с использованием старой площадки. "Химпром", огромное предприятие советской эпохи, несколько лет назад обанкротился. Производственные фонды преимущественно представляют интерес только как металлолом. На объекте есть все необходимые инженерные сети, возможна отгрузка товара речным транспортом: завод построен на самом берегу. Через Волго-Донской судоходный канал есть выход в Азовское, а затем Черное и Средиземное море. А там как раз основной рынок сбыта. Рассматриваются варианты поставок и в прикаспийские государства напрямую через Волгу. Но аналогичное предприятие работает в Баку. Эту часть рынка азербайджанцы уже заняли. А на те четыре месяца, что закрыта речная навигация, к услугам промышленников железная дорога.

Как отмечают инвесторы, все перечисленные факторы плюс кадровый ресурс имели значение при выборе места. А сумма капиталовложений огромна, около 50 миллиардов рублей. Через несколько лет здесь появится совершенно новое производство метанола.

- В 2021 году мы планируем начать строить завод. Сейчас восстанавливаем инфраструктуру, реконструируем ранее работавшее производство карбида кальция, - прокомментировал генеральный директор компании-инвестора Александр Шведов.

К работе привлекли отечественный НИИ.

- Задача такого масштаба не бывает легкой, всегда есть трудности, которые приходится преодолевать. Но для нас этот проект не первый. Мы участвуем в четырех аналогичных в Нижнекамске, Щекине, Приморске и в Амурской области. Технология экологичная, мы ее используем достаточно давно, - пояснил гендиректор проектного института Олег Костин.

Производители строительных материалов отгрузили продукцию на 26,1 миллиарда рублей, увеличив выпуск изделий из цемента, бетона или искусственного камня более чем в два раза. Производство керамической плитки для полов выросло на 37 процентов, асфальтобетонных смесей - на 13, строительного гипса - на семь. Здесь можно выделить такие предприятия, как "Себряковцемент", Себряковский комбинат асбестоцементных изделий, Волжский абразивный завод и "Волма-Волгоград".

"Себряковцемент" и Волгоградский керамический завод в этом году завершили крупные инвестпроекты. Так, предприятие из Михайловки перевело технологическую линию на сухой способ производства цемента. И выработка продукции увеличилась вдвое, до 150 тонн в час. Керамический завод с привлечением средств господдержки наладил производство керамогранита и увеличил отгрузку продукции на 34 процента по отношению к трем кварталам 2018 года. В денежном выражении прирост составил 3,1 миллиарда рублей.

- Росту индекса производства стройиндустрии способствует выпуск инновационной продукции, - отметили в профильном облкомитете. - Сегодня отрасль объединяет 19 крупных и средних предприятий, около десяти тысяч работающих.

Комментарий

Дмитрий Калашников, депутат Волгоградской областной думы:

- Ситуация с санкциями сложная, но это не мешает, а стимулирует формирование собственного производства. Хотелось бы иметь прирост 10 - 20 процентов каждый год. Но в производстве так не бывает. Это в торговле можно открыть магазин и сразу получать прибыль. А здесь нужно много вложений в промышленную площадку и коллектив. В нашей области хорошая производственная база. И Новый год встречаем с оптимизмом.