Между Краснодаром и Сочи на 3,5 месяца отменили поезда

Сегодня в 13.00 из Краснодара в Сочи и в обратном направлении до 27 апреля 2020 года прекратят курсировать поезда.

Движение пассажирских составов дальнего следования Краснодар - Горячий Ключ - Туапсе и пригородных поездов Горячий Ключ - Туапсе приостановлено.

Это связано с капитальным ремонтом верхнего строения пути в Лысогорском тоннеле на участке Чинары - Чилипси в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе СКЖД.

На время ремонта между Краснодаром и Сочи запустят мультимодальное сообщение. Из кубанской столицы в Туапсе и обратно пассажиров будут перевозить в комфортабельных автобусах, далее "Ласточками" № 801/802 Туапсе - Адлер и № 815/816 Туапсе - Роза Хутор. Автобусы совершат по шесть рейсов в день в прямом и обратном направлениях. Путь займет примерно четыре часа, что в два раза дольше, чем на поезде. Не удастся сэкономить не только по времени, но и финансово. Проезд на автобусе стоит 425 рублей. К слову, плата за билет на "Ласточке" от Краснодара до Туапсе обходилась от 297 рублей.

Поезда дальнего следования в сторону Черноморского побережья будут идти по другим участкам СКЖД. Причем количество пассажирских поездов между Ростовом-на-Дону и Адлером останется практически неизменным.

Для сохранения ежедневного сообщения Краснодара с Адлером и участком Краснодар - Староминская - Ростов-на-Дону назначены поезда № 664/663 Ростов - Краснодар - Адлер (ежедневно, кроме субботы) и № 640/639 Ростов-на-Дону - Краснодар - Кавказская (по субботам, далее от Кавказской вагоны идут в составе поезда № 80/79 Архангельск - Адлер). При этом назначен поезд № 693/694 Новороссийск - Краснодар - Кавказская. Следуя на нем, пассажиры на станции Кавказская смогут сделать пересадку на поезда, следующие на Черноморское побережье.

Причем у ряда поездов сократились маршруты. В частности, поезда № 801/802 ("Ласточки") Краснодар - Адлер и № 815/816 Краснодар - Роза Хутор запущены по маршрутам Туапсе - Адлер и Туапсе - Роза Хутор. При этом пригородное движение от Туапсе и Сочи до Адлера, Имеретинского курорта и Розы Хутор практически не изменилось.

Кстати

Лысогорский тоннель протяженностью более трех километров построен в 1978 году. После более 40-летней эксплуатации он требует капремонта. Износ вызван прежде всего электрохимической коррозией, обусловленной сложными горно-геологическими условиями расположения тоннеля. До закрытия железнодорожного сообщения скорость движения в тоннеле ограничена до 40 км/ч.