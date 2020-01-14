Несмотря на большой урожай в 2019 году, цены на пшеницу на юге России бьют все мыслимые рекорды. Это связано с дефицитом качественного зерна в мире, поясняют аналитики. Смогли ли аграрии заработать на удачной конъюнктуре и что ожидает рынок в 2020 году, выяснил корреспондент "РГ".

26 декабря президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросу "Государственная аграрная политика - эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий". Одним из главных достижений отрасли глава государства назвал выход на большой и стабильный объем производства зерновых. "По зерну снова выходим на высокий результат, по всем прогнозам - порядка 121 миллиона тонн. Ежегодный урожай за сто миллионов становится устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма", - заявил он. Обычно большой урожай приводит к избыточному предложению и снижению цены, однако в этом году сложилась, на первый взгляд, парадоксальная ситуация: цены росли даже во время уборки.

К середине декабря пшеница подорожала до сезонных максимумов. Экспортные цены в России достигли рекордных 212,5 доллара за тонну (на условиях FOB, глубоководные порты), цены на пшеницу с протеином 12,5 процента (CPT, в глубоководных портах) выросли до 12,5 - 12,8 тысячи рублей за тонну. Зафиксированы сделки даже до 13 тысяч, сообщали аналитики.

- Фактически пшеницы в мире к концу 2019 года оказалось не так много, как ранее полагали аналитики. Сокращается предложение с Украины, экспортировавшей рекордными темпами в начале сезона, не спешат расставаться со своей пшеницей Франция и Россия, - поясняет директор аналитического агентства "Совэкон" Андрей Сизов. - Зерно нового урожая у сельхозпроизводителей, конечно же, есть. Но уже не так много, как может показаться. Запасы сократились сильнее, чем выросло производство, поэтому общее предложение пшеницы в этом сезоне ниже, чем год назад.

Чтобы выполнить свои обязательства по ранее заключенным контрактам, трейдеры вынуждены покупать зерно даже по сегодняшним высоким ценам. На фоне низкого предложения цены растут еще больше. В результате экспортеры практически ничего не зарабатывают, но рынок остается "горячим".

- Высокие цены не должны привести к тому, что экспортеры все вывезут, оставив собственную страну без запасов, - успокаивает при этом редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Аграрии понимают, что цены пока падать не будут. Поэтому те, у кого есть собственные мощности для хранения, стараются придержать зерно до конца зимы, когда наступает традиционный пик спроса. Кроме того, у государства есть немало механизмов регулирования. Например, в случае резкого роста цен на мировом рынке и активизации продаж Минсельхоз РФ может начать зерновые интервенции, продавая относительно небольшие партии зерна из государственных фондов. Эта мера оказывалась эффективна для "ювелирной" подстройки рынка.

В своем последнем отчете аналитики USB повысили прогноз экспорта пшеницы из России. И хотя повышение небольшое, всего около 500 тысяч тонн, с учетом того что происходит на внутреннем рынке и высоких цен, не очень понятно, откуда такой оптимизм, добавляет Андрей Сизов. По его мнению, пока предпосылок для увеличения отгрузок нет.

Говорить об урожае 2020 года еще рано. Аномальная теплая зима на юге вызывает недоумение у опрошенных нами аграриев.

- Снега на полях нет. Если после новогодних праздников ударит резкий мороз, это может погубить посевы. Но пока прогнозы благоприятные, - говорит фермер Роман Алейников.

К началу декабря состояние озимых в европейской части России лучше средних многолетних значений, что подтверждается спутниковыми снимками, сплошными опросами сельхозпроизводителей агентством "Совэкон", а также данными Гидрометцентра (по данным службы, всего четыре процента посевов озимых в неудовлетворительном состоянии против восьми годом ранее). Так что, возможно, нынешний сезон будет самым удачным для российских зерновиков за последнее десятилетие.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России:

- Сегодня сельское хозяйство является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. С 2014 по 2018 год рост валового производства продукции АПК составил 17,7 процента. В текущем году также ожидается позитивная динамика: производство сельхозпродукции по итогам 11 месяцев увеличилось на 4,1 процента. Это стало возможным, в первую очередь, за счет повышения эффективности производства, увеличения урожайности.