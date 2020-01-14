В Ростове завершились новогодние ярмарки, которые в этом году, как никогда, украсили штучные товары ручной работы. Их авторам, а это в основном домохозяйки, пенсионеры и женщины, находящиеся в декретном отпуске, праздничная торговля помогла заработать.

Хитами ярмарочных продаж стали фигурное мыло и шоколад, а также мягкие игрушки. Эта продукция пользовалась хорошим спросом у покупателей, большинство из которых в обычные дни воздержались бы от таких покупок. 21-летняя Юлия Осьмак из Аксая смогла заработать на шоколадных фигурках. К новогодней торговле молодой специалист по маркетингу подготовилась заранее, сварив в свободное от ухода за маленьким ребенком время десятки килограммов сладкой продукции.

- Обычно я варю шоколадные буквы, из которых можно сложить имена и слова, а также просто плитки с различными наполнителями. Но к зимним каникулам сделала акцент на символе года мышке, елочке, снеговиках, Деде Морозе и Снегурочке, использовав для шоколадок более дорогие наполнители - малину, апельсин и орехи, - рассказала "шоколадница".

Поучаствовать в новогодних ярмарках ее пригласили знакомые. Юлия не пожалела об этом. Доходность маленького бизнеса на ярмарке была в четыре раза выше, чем обычно (аксайчанка продает свой шоколад в основном в кофейных магазинах). Только на первой поставке товара на ярмарку Юлия заработала около 15 тысяч рублей.

- Увидев, что людям нравятся шоколадные мышки, я приготовила еще, - говорит она. Съедобные мышки и снежинки уходили по 350 рублей за штуку, тогда как в будние дни они стоят гораздо дешевле. Расходы Юлии на изготовление одной шоколадки составляют около ста рублей. Варить шоколад молодая мама может не более одного-двух дней в неделю. Занимается этим уже три года. Для нее это хорошая прибавка к семейному доходу.

Мыло ручной работы Марины Шкурченко было представлено на новогодней ярмарке впервые. Оно продавалось по 250 рублей за штуку. Продавца предоставили организаторы ярмарки. Сама мыловар очень занята на основной работе: она хозяйка кафе, кроме того, присматривает за малолетним внуком. Предпринимательница варит мыло в основном поздно вечером или даже ночью.

- Это мое хобби для души, которое трудно назвать доходным. На выручку покупаю новые формочки для мыла и красители, - признается Марина.

Новогодняя ярмарка принесла мыловару небольшую прибыль. Марина сварила для нее примерно восемь килограмм мыла, потратив около ста рублей на изготовление одного куска: по 300 рублей за килограмм стоит мыльная основа, по 500 рублей - силиконовые формочки, плюс ароматизаторы, упаковка и расходы на электроэнергию. Шкурченко варит мыло в микроволновке. Процесс варки занимает немало времени, в день получается изготовить не более семи кусков.

- Сварила к Новому году сто мышек, мандаринок, снежинок, шишек и букетов. Организаторы ярмарки купили их у меня по 150 рублей за штуку. Очень боялась, понравятся ли мои изделия покупателям, но волнения были напрасными, - продолжает Марина.

Ростовская пенсионерка Галина Соловьева сшила к Новому году на продажу три десятка игрушечных мышей и сказочных героев от десяти сантиметров до полуметра в высоту, а также смастерила елки, украшенные миниатюрными игрушками, сделанными своими руками. Ее изделия до ярмарки даже не дошли, распродались благодаря сарафанному радио.

- На выставках такие поделки стоят от трех тысяч рублей, я продаю их от 350 до 1000 - 1500 рублей. Цена зависит от размера игрушки и возможностей покупателя, - объясняет Галина.

Мастерить игрушки к зимним праздникам она начала еще осенью, будучи уверенной в спросе на них. Насобирала в парках шишек и орехов, которые идут на украшение елок и букетов. Этим делом пенсионерка успешно занимается уже более шести лет.

- Бизнесом торговлю моими игрушками не назовешь, но для меня это значительное подспорье к пенсии, - замечает Галина. Ей, как и большинству тех, кто создает изделия на продажу собственными руками, нравится сам процесс их изготовления. Например, огромную радость доставляет, когда мордочка у игрушки получается как живая. Несмотря на конец январских праздников, шоколадные, тканевые и мыльные мышки будут пользоваться спросом как минимум до весны.