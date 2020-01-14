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14.01.2020 12:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Знают себе цену

Составлен рейтинг самых дорогих специалистов
Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Экономика Юга России № 4(8058)
В Ростове-на-Дону в ежемесячном рейтинге самых привлекательных предложений от работодателей впервые за долгое время сменился лидер.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob, самую высокую зарплату в декабре этого года предлагали экономисту планово-экономического отдела. Специалист, устроивший столь щедрого работодателя, будет получать от 80 тысяч рублей в месяц. Такую же зарплату обещают платить и программисту "1С". Впрочем, сотрудники, имеющие эту квалификацию, сохраняют высокие позиции на протяжении довольно долго времени.

На следующей строчке в топе - главный бухгалтер на производстве. Вознаграждение за его труды составит 60 тысяч рублей. Специалист отдела кадров может претендовать на зарплату от 55 тысяч. В конце списка самых высокооплачиваемых сотрудников - инженеры-программисты. Они могут рассчитывать на 50 - 60 тысяч в месяц.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Как правило, работодатель предъявляет ко всем претендентам, которым он сулит хорошую зарплату, главное требование - опыт работы. Однако интернетпортал "Авито. Работа" зафиксировал в этом году интересную тенденцию: количество вакансий для специалистов без опыта работы выросло на 41,1 процента. Увеличилось не только число мест, которые предлагают работодатели, но и средняя зарплата на таких вакансиях на 5,8 процента, до 31 424 рублей в месяц. Надо отметить, что большинство вакансий предполагают физический труд. Исключение - работа в кол-центре, но это всего пять процентов от общего числа предлагаемых рабочих мест. Чаще всего требуются грузчики, разнорабочие, продавцы и уборщики.

В целом, по данным Ростовстата, в Ростовской области сохраняется низкий уровень безработицы - 4, 9 процента, в стране - 4,5 процента.

Тем временем

По данным службы занятости населения Ростовской области, за помощью в трудоустройстве реже всего обращаются новоиспеченные врачи, архитекторы и специалисты наукоемких отраслей. По мнению аналитиков HeadHunter, практически всегда востребованы специалисты в сфере продаж и консультирования, в банковских учреждениях, в ИT, туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе.

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