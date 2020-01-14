Слоны и саблезубые кошки. Ученые назвали обитателей пещеры "Таврида"

Найденные в крымской пещере "Таврида" кости доисторических животных принадлежат различным видам медведей, саблезубых кошек, быков, лошадей и других видов млекопитающих, обитавших на полуострове более полутора миллионов лет назад. К такому выводу пришли ученые КФУ, уточнившие видовую принадлежность и количество найденных в подземных галереях костей животных. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Ученым удалось точно определить, что в пещере найдены остатки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, два вида лис, трех-четырех медведей различных видов.

- На этой территории раньше была жаркая саванна, где жили носороги, слоны и страусы. Но были и более увлажненные участки, с речками и другими водоемами, рядом с которыми жили влаголюбивые животные - носорог Stephanorhinus, большерогий олень, антилопы, - ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрий Старцев. - Мы застали такой исторический момент, когда в пещере в близкое время обитало около трех разных видов медведей.

Согласно предварительным выводам, самый мелкий из найденных видов медведей - медведь Денингера. Другие, более крупные особи - его потомки, близкие к бурому и к пещерному медведям.

- Челюсть детеныша саблезубого тигра с молочными зубами, которого ласково прозвали Котенок Таврик, мы предварительно определяли как детеныша гомотерия, - продолжает Старцев. - Но сейчас его принадлежность оказалась спорной. По-видимому, Таврик принадлежал к другому, еще не описанному виду саблезубых кошек.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Найдены в пещере и кости быка Leptobos, что был похож на современный африканский скот ватусси с большими раскидистыми рогами и весом около 350 килограммов. Leptobos предпочитал саванные ландшафты. Вторым видом копытных был древний бизон - также более мелкий, чем современные американские бизоны. А самые массовые останки костей принадлежат лошадям: лошади Стенона, напоминавшей современных зебр, и более крупному виду, близкому к мосбахской лошади.

Очень интересной находкой стало обнаружение бедренных костей гигантского страуса Pachystruthio dmanisensis, ранее описанного в Грузии. Это была крупнейшая нелетающая птица Евразии весом более 450 килограммов и ростом 3,5 метра. Для сравнения, современный страус весит "всего" 150 килограммов.

- Найденная в пещере "Таврида" фауна возрастом более 1,5 миллиона лет уникальна для Крыма, но за пределами полуострова уже были находки ископаемых животных этого возраста - на Кавказе, в Турции, в Европе, - считает Дмитрий Старцев. - Коллеги ездили и сравнивали наши экземпляры с французской, испанской фауной. Необходимые материалы есть на Тамани, в музеях Азова и Ростова-на-Дону. В дальнейшем мы планируем заняться более глубоким изучением находок, например, томографией костных остатков, установлением возраста с помощью изотопных методов.

Напомним, летом 2018 года строители трассы "Таврида" случайно пробили "колодец" в 1,5-километровую подземную галерею, в ней были найдены останки нескольких десятков доисторических животных. Всего на поверхность было поднято более 250 килограммов костей. Летом 2019 года ученые нашли исторический вход в пещеру, которым скорее всего и пользовались обитавшие на полуострове полтора миллиона лет назад доисторические животные. Он находится под пятиметровым слоем грунта и вскоре ученые приступят к его вскрытию.