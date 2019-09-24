В Крыму ученые нашли исторический вход в пещеру у трассы "Таврида"

Ученые нашли исторический вход в открытую год назад пещеру "Таврида", которым скорее всего и пользовались обитавшие на полуострове полтора миллиона лет назад доисторические животные. Об этом сообщил председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Геннадий Самохин.

Открытие стало возможным благодаря геофизическим изысканиям на поверхности земли. Когда летом 2018 года строители трассы "Таврида" случайно пробили "колодец" в полуторакилометровую подземную галерею, в ней были найдены останки нескольких десятков доисторических животных. Всего на поверхность было поднято более 200 килограммов костей - мастодонтов (предков мамонтов), гигантского предка современного страуса, а также винторогого барана, лошади, носорога Мерка, антилопы, верблюда, жирафа и других млекопитающих.

Палеонтологи предположили, что это кости жертв крупных хищных животных, возможно, гигантских гиен, которые затаскивали свою добычу в подземелье и там поедали ее. Но целый год ученые не могли установить, где именно был тот самый исторический вход в пещеру, которым и пользовались древние животные. Теперь в этом вопросе, похоже, наступила ясность: благодаря разработанному новосибирским Институтом нефтегазовой геологии и геофизики электротомографу "Скала" в 400 метрах от существующего провала обнаружено предположительное место входа в галерею.

- Предположение, что найден именно исторический вход, сделано после электропрофилирования условно продолжающегося хода, в который мы уже физически не можем проползти под землей и который утыкается в склон, - пояснил "РГ" Геннадий Самохин. - Соответственно, куда-то этот подземный ход должен выводить. И мы примерно определили, куда он выводил. Сейчас это место выглядит как обычный склон, поросший травой. Скорее всего, еще в древности вход обвалился: разведочное бурение позволило установить, что толщина грунта в этом месте достигает пяти метров. Думаю, что достаточно откопать около двух метров гумуса и камней, чтобы обнаружить его.

Ученые предполагают, что при входе в пещеру может быть найдено еще больше костей доисторических животных, чем ученые уже извлекли из самой пещеры.

- В 10 метрах от этого предполагаемого входа мы закладывали палеонтролигический шурф в самой дальней, доступной для человека части пещеры, и там большое количество костных останков, - уточнил Самохин. - Можно предположить, что, чем ближе ко входу, тем больше будет костей.

Не исключено, что удастся выйти и стоянку древнего человека, ведь буквально в трех километрах от Зуи находится Волчий грот - первая обнаруженная в Российской империи в конце XIX века стоянка древнего человека.

Ученые готовятся уже осенью вскрыть предполагаемый вход в пещеру с помощью тяжелой техники. Деньги в бюджете на эти цели предусмотрены, но для начала необходимо провести тендер для определения подрядчика.

Справка "РГ"

В июле 2018 года при прокладке федеральной трассы "Таврида" археологи обнаружили самую длинную в предгорной части полуострова карстовую пещеру протяженностью 1015 метров. На настоящий момент длина отснятой и исследованной специалистами части пещеры - уже около 1300 метров. Но спелеологи предполагают, что онеа может иметь общую протяженность до 10 километров. Уже в будущем году на базе пещеры начнется создание рекреационного комплекса, доступного для туристов, и научно-образовательного стационара. Он разместится на территории более 15 гектаров.