Ученые назвали родину найденной у Крымского моста терракотовой головы

Как отметил ведущий специалист Курчатовского института Эдуард Грешников, ученые применили только те виды исследований, которые гарантировали минимальное воздействие на уникальный артефакт V века до нашей эры.

- Ведь это штучный экземпляр, авторская работа, что установлено томографическим методом, - подчеркнул Грешников. - Эта терракота достойна не только Керченского музея, где сейчас находится, но даже Лувра или Эрмитажа, где часто размещены римские копии с несохранившихся греческих оригиналов, в то время как крымская терракота - это несомненный подлинник.

Специалисты применили нейтронный активационный анализ, синхротронную дифракцию, инфракраснуюю спектроскопию, растровую электронную и оптическую спектроскопию, а также энергодисперсионный рентгеновский микроанализ. На части скульптуры, имитирующей волосы, усы и бороду обнаружили смолу. Ее образцы отправили для датировки радиоуглеродным методом в Университет Джорджии (США), и удалось установить, что артефакт был покрыт смолой в V веке до нашей эры Специалисты смогли также определить вид смолы: мастер использовал "сандарак" - смолу, выделяемую деревьями западного Средиземноморья.

С помощью масс-спектрометрии изучены и свинцовые наплывы из внутренней части головы, и местом происхождения свинца названы Лаврионские рудники недалеко от герческих Афин. Афинский свинец экспортировался в древнегреческие колонии по всему Средиземноморью. И, возможно, свинец использовался гончаром для балансировки или крепления терракоты, что было обычной практикой в античном мире.

Исследование пигментов красителей в порах керамики показало, что область имитации волос головы была покрыта красителями на основе железо-марганцевых соединений, которые придавали части изделия черно-бурый цвет. В области губ была использована красная охра, а часть объекта покрыта гипсом, подложенным под краситель.

Уникальным в составе керамического материала скульптуры оказался якобсит - железо-марганцевое соединение, что образуется при обжиге глин, содержащих оксиды марганца и железа. Методом порошковой рентгеновской дифракции их сравнили с эталонным образцами из коллекции Института археологии РАН. И один из образцов анализируемых глин оказался наиболее близким к терракоту, отобранному вблизи от итальянского марганцевого месторождения Маццано-Романо. А найденный в керамике клинопироксен схож с образцами из города Синопы, региона Апулии и некоторых областей Центральной Италии. Таким образом, географию поиска материалов скульптуры удалось максимально сузить.

Следующим этапом изучения терракоты стали исследования в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ.

- В результате удалось обнаружить 41 химический элемент, и элементный состав терракоты имел сходства с составами других образцов, в основном происходившими из центральной Италии, - отметил научный сотрудник ЛНФ ОИЯИ Ваель Бадави.

Статистическая обработка всех этих данных показала, что ближайшими по геохимическим характеристикам глины терракоты оказались образцы из области Лациум в центральной Италии. Этот вывод подкрепляется результатами оптических исследований и данными фазового анализа керамического теста скульптуры, а также анализом элементного состава его включений - клинопироксенов.

Справка "РГ"

Уникальная терракотовая голова была найдена среди фрагментов древнегреческой керамики и амфор в 2017 году у мыса Ак-Бурун в Керченском проливе при строительстве опор Крымского моста. Скульптура изображает мужскую голову из обожженной глины в натуральную величину, что является редкостью: античные терракоты чаще всего не превышают 40 сантиметров в высоту. Предположительно это античный бог или герой. Теперь над его изучением трудится большой коллектив археологов, химиков и физиков, в том числе сотрудников Объединенного института ядерных исследований.