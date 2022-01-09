Зачем археологи собрались раскопать "вход в царство Аида" в Крыму

Специалисты Фонда "Археология" запланировали летом 2022 года раскопать до дна каменный античный колодец крепости "Артезиан", что находится на территории современного поселка Чистополье на Керченском полуострове. Как считают ученые, на его дне могут оказаться уникальные артефакты, спрятанные местными жителями во время рокового для города рокового для него штурма и пожара. Еще одна мистическая загадка - зачем жители Артезиана укладывали черепа собак в углах колодца?

Античный Артезиан, существовавший с IV века до н.э. до IV века н.э., занимал площадь около семи гектаров в степной зоне на территории царской хоры Боспорского царства, выполняя прежде всего оборонительную функцию.

Памятник истории, имеющий сложную планировку построенных в разное время жилых кварталов и оборонительных сооружений, открыл в 1986 году сотрудник Восточно-Крымской археологической экспедиции (ВКАЭ) Виктор Зубарев. С тех пор археологи хорошо обследовали около 6000 квадратных метров. Обнаружены крепостные и жилые сооружения, уникальные артефакты, надписи, сотни граффити и дипинти, терракотовых фигурок, тысячи монет, предметов посуды и бытовой утвари. Все они хранятся в фондах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Но некоторые из этих вещей, к сожалению, стали экспонатами отправленной в Нидерланды в 2014 году выставки "скифского золота"…

Пожар, в котором погибла крепость и все городище, был связан с ожесточенной борьбой на рубеже эпох за боспорскую корону царя Митридата VIII и его брата Котиса I, узурпатора и римского ставленника. Защитники крепости погибли вместе с семьями, а их останки сгорели.

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"

- Колодец Артезиана интересен тем, штурм городища был молниеносным. Крепость закидали какими-то горючими веществами, и она целиком сгорела, а у людей совершенно не было времени на спасение, - рассказал "РГ" директор по развитию Фонда "Археология" Олег Марков. - Так что вполне возможно, в этот колодец обороняющиеся в спешке и панике скидывали что-то ценное, свои украшения. Так же колодец интересен как инженерное сооружение: он весь обложен обработанными блоками, среди которых могут быть интересные строительные остатки.

Как отмечает Марков, раскопки на территории самой крепости уже закончились, и кладов там больше, скорее всего, не найти, но ни один из колодцев еще не исследован. А тот, в который археологи собрались погрузиться в июне 2022 года, во время одной из экспедиций 15 лет назад был раскопан лишь на шесть-семь метров. Ведь по правилам безопасности при таких исследованиях нужно обязательно делать опалубку и организовывать подъем земли на поверхность. Но тогда сделать это было технически невозможно.

- Мы уже давно "облизывались" на этот колодец, но для его глубокого исследования требовалась очень мощная и хорошо оснащенная экспедиция с участием профессиональных строителей, - пояснил Олег Марков. - И теперь нам наконец удалось собрать такую команду, которой будет по силам исследовать его на полную глубину - а это 14-16 метров. За семь-десять дней нужно будет освободить от культурных напластований колодец, со всех сторон обложенный каменными квадрами. Из своего опыта я знаю, что обычно на дне таких колодцев благодаря воде образуется среда, в которую не поступает кислород. Благодаря этому сохраняется вся органика. Так, например, бывает в болотах, где находят знаменитые болотные мумии. А в Северном Причерноморье, при раскопках небольших колодцев в современном поселке Пересыпь в Краснодарском крае, ученые обнаруживали даже остатки изделий из дерева. Поэтому и на дне колодца Артезиана можно найти что-то интересное - то, чего почти нет шансов найти при обыкновенных археологических раскопках. Например, пергамент с неизданным трудом Плутарха или Тацита.

Также ученые ожидают, что экспедиция 2022 года позволит лучше изучить магические обряды античных жителей. Во время раскопок 15 лет назад из колодца подняли огромное количество черепов отрезанных собачьих голов. Причем, лежали они по углам колодца. Но зачем?

- Ученым, занимающимся исследованиями греческой культуры того времени, известно, что собака была у местных жителей одним из проводников в царство Мертвых - Аид, - продолжает Олег Марков. - Сами собаки были хтоническими животными - с ними устраивали разнообразные сакральные действия. Например, человек, желавший быть посвященным богине лунного света Гекате, преисподней, всего таинственного, магии и колдовства, должен был в лунную ночь выйти на пересечение трех дорог, убить черную собаку и закопать ее. После этого считалось, что он получает от нее некие магические силы. Таким образом, можно предположить, что засыпка этого резервуара еще до штурма и пожара была не спонтанной, а частью какого-то сакрального обряда.

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"

Чтобы получить разгадку, археологи планируют поэтапно вынимать и поднимать грунт на поверхность, для чего через каждый метр проходки планируется монтировать опалубку.

- На территории Крыма до сих пор не был изучен до конца не один подземный колодец или подземный ход такой глубины, - отмечает Олег Марков. - Так что то, что мы собираемся сделать - произойдет впервые. Подобных неисследованных колодцев в Крыму еще немало, например, в античном городе-крепости Иурат в Крымской части Боспорского царства, который был расположен в 16 километрах на юго-запад от города Пантикапей. Он погиб в третьем столетии от нашествия готов. Обычно такие колодцы археологи копают на пять-шесть метров, а потом бросают.