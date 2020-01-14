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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прощайте, белые воротнички

В Астрахани создали робота, который заменит офисных работников
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 4(8058)
Астраханская компания представила программного робота, способного выполнять всю рутинную работу в офисе: регистрировать документы, формировать платежки, обрабатывать заказы, составлять отчеты и даже отвечать на вопросы клиентов по электронной почте. Проект получил грант Фонда содействия инновациям в размере трех миллионов рублей. Вскоре начнется апробация программы на астраханских предприятиях.
Фото: Максим Коротченко Один робот может заменить и десять, и сто человек, в зависимости от заложенных в него задач. Фото: Максим Коротченко
Один робот может заменить и десять, и сто человек, в зависимости от заложенных в него задач. Фото: Максим Коротченко

- Один робот может заменить и десять, и сто человек в зависимости от заложенных в него задач, - объясняет автор проекта Константин Артемьев. - Кроме того, он работает в режиме 24 на 7, не болеет, не ходит на обед и не берет отпуск. Он не делает ошибок, а информацию формирует гораздо быстрее человека.

Фото: iStock
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Программный робот создан на базе инновационной технологии RPA (Robotic Process Automation) и обладает элементами искусственного интеллекта: компьютерным зрением, системой распознавания речи. Он может, например, "прочитать" отсканированный текст с экрана или определить тип входящего документа: визитка это или накладная. Впоследствии робот сможет даже самообучаться во время работы. На создание программы у астраханцев ушел год, в команде работает восемь программистов и бизнес-аналитиков.

Константин Артемьев вложил в проект собственные деньги, сейчас к ним добавятся средства гранта. Запускается робот ка к обычная программа - щелчком мышки на экране компьютера. Включившись, он последовательно выполнит всю заложенную в него работу по сценарию. Если что-то не поймет, спросит. По словам Артемьева, такого "сотрудника" можно внедрять практическую в любую сферу: финансовую, банковскую, ИТ-администрирование, маркетинг и другую.

- Он будет составлять прайс-листы, сверять документы, разбирать почту, заводить учетки на новых сотрудников. Замена роботом всего шести сотрудников даст работодателю экономию минимум от 900 тысяч рублей в год, - считают астраханские инноваторы.

На крупном предприятии можно открыть сразу отдел роботов под руководством начальника - оркестратора, который будет следить за расписанием "подчиненных" и распределять задания. А что же будут делать люди? По мнению инноватора, у них останется больше времени на решение творческих задач. Внедрение роботов, безусловно, насторожит работников, которые специализировались на выполнении рутинных заданий.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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- Им придется повышать квалификацию, - говорит Константин Артемьев. - Это же известная история: когда появились автомобили, кучеры оказались не у дел. На самом деле, не нужно бояться прогресса, например, промышленная революция подарила людям пятидневную рабочую неделю. Постиндустриальная, вполне возможно, сократит ее до четырехдневной. Кроме того, по мнению инноватора, всеобщая цифровизация приведет к появлению новых профессий. Например, будут востребованы разработчики тех же программных роботов или сценариев их работы.

- Мы сейчас стремимся упростить этот процесс, чтобы сценарии могли писать сами сотрудники компаний, принимающих робота на работу, - говорит Константин Артемьев. - Но, чтобы создать сценарий, нужно досконально знать бизнес-процессы сотрудника, которого необходимо "роботизировать". А чаще всего эти процессы никто не знает. У руководителя может быть иллюзия относительно того, как сотрудник решает ту или иную задачу. Он может не знать о каких-то мелких проблемах и о том, какие методы решения этих проблем сотрудники сгенерировали. Поэтому мы также собираемся разработать программу, которая будет самостоятельно этот сценарий выявлять. И предлагать как еще одного робота.

Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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