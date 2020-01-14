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14.01.2020 13:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске подростка будут судить за смертельный поджог

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя Новороссийска, обвиненного в убийстве 31-летнего знакомого с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СК по Кубани.

По версии следствия, 11 февраля 2019 года 16-летний молодой человек распивал спиртные напитки в компании знакомого у себя дома на улице Павловской. Во сне мужчина испачкал диван, на котором уснул в пристройке к дому. По этой причине парень пытался разбудить гостя, но не смог.

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"После этого подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью одежду мужчины и поджег, - говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте СУ СК по краю. - Испугавшись, парень потушил одежду и тело потерпевшего и вытащил его во двор своего дома и оставил там, а сам зашел в дом, где стал заниматься своими делами. Позже домой вернулась мать несовершеннолетнего, и, обнаружив лежащего во дворе мужчину, вызвала медиков. Потерпевшего с ожогами третьей степени доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, через несколько дней в результате полученных повреждений потерпевший скончался".

По результатам психолого-психиатрической экспертизы установлено, что молодой человек страдает хроническим психическим расстройством, лишающим его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими.

Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении несовершеннолетнего принудительных мер медицинского характера направлены в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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