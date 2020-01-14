В Новороссийске подростка будут судить за смертельный поджог

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя Новороссийска, обвиненного в убийстве 31-летнего знакомого с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СК по Кубани.

По версии следствия, 11 февраля 2019 года 16-летний молодой человек распивал спиртные напитки в компании знакомого у себя дома на улице Павловской. Во сне мужчина испачкал диван, на котором уснул в пристройке к дому. По этой причине парень пытался разбудить гостя, но не смог.

"После этого подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью одежду мужчины и поджег, - говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте СУ СК по краю. - Испугавшись, парень потушил одежду и тело потерпевшего и вытащил его во двор своего дома и оставил там, а сам зашел в дом, где стал заниматься своими делами. Позже домой вернулась мать несовершеннолетнего, и, обнаружив лежащего во дворе мужчину, вызвала медиков. Потерпевшего с ожогами третьей степени доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, через несколько дней в результате полученных повреждений потерпевший скончался".

По результатам психолого-психиатрической экспертизы установлено, что молодой человек страдает хроническим психическим расстройством, лишающим его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими.

Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении несовершеннолетнего принудительных мер медицинского характера направлены в суд.