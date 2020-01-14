Росавиация: Российские авиакомпании продолжают полеты над Ираном

Как сообщает Росавиация, российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с рекомендованными им мерами предосторожности, включая корректировку маршрутов и расписания полетов. Экипажи российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана, более четкой стала работа военного сектора этой службы.

Росавиация продолжает мониторинг ситуации. Руководству авиакомпаний, осуществляющих полеты в регионе ("Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "АЗУР Эйр", "Авиакомпания "Роял Флайт") указано на необходимость незамедлительно информировать Росавиацию о малейших отклонениях, возникающих в полётах, и нестандартных ситуациях.

В Иран Росавиацией будет направлен запрос об оценке местными властями факторов риска для полетов гражданских воздушных судов. В случае необходимости будут подготовлены дополнительные рекомендации для российских авиакомпаний.

В то же время отмечается, что воздушное пространство Ирака российские авиакомпании не используют и не планируют использовать.