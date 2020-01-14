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14.01.2020 15:50
Рубрика: Экономика

Росавиация: Российские авиакомпании продолжают полеты над Ираном

Текст: Марина Трубилина
На совещании рабочей группы в Росавиации, где обсуждалась ситуация в ближневосточном регионе, было отмечено, что принятые сейчас меры для обеспечения безопасности полетов над Ираном вполне достаточны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает Росавиация, российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с рекомендованными им мерами предосторожности, включая корректировку маршрутов и расписания полетов. Экипажи российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана, более четкой стала работа военного сектора этой службы.

В Росавиации разъяснили суть рекомендаций по полетам на Ближнем Востоке

Росавиация продолжает мониторинг ситуации. Руководству авиакомпаний, осуществляющих полеты в регионе ("Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "АЗУР Эйр", "Авиакомпания "Роял Флайт") указано на необходимость незамедлительно информировать Росавиацию о малейших отклонениях, возникающих в полётах, и нестандартных ситуациях.

В Иран Росавиацией будет направлен запрос об оценке местными властями факторов риска для полетов гражданских воздушных судов. В случае необходимости будут подготовлены дополнительные рекомендации для российских авиакомпаний.

В то же время отмечается, что воздушное пространство Ирака российские авиакомпании не используют и не планируют использовать.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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