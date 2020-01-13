ЕС не будет вводить санкции против Ирана из-за крушения самолета

"ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing-737, необходимо сначала получить результаты расследования", - заявил источник. По его словам, в Брюсселе считают "шагом в верном направлении" признание Тегераном своей ответственности. "Многое теперь будет зависеть от хода международного расследования и степени открытости Тегерана в этом вопросе", - подчеркнул он.

Также отмечается, что данный инцидент, а также будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе будут рассмотрены 20 января на плановом заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран-Киев, потерпел крушение рано утром 8 января вскоре после взлета. На борту находились 176 человек, в том числе 9 членов экипажа. Все они погибли.

Как оказалось, самолет был сбит ракетой малой дальности, запущенной вследствие "непреднамеренной человеческой ошибки". В Тегеране пояснили, что лайнер "во время полета оказался в непосредственной близости от одного из важных объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а по форме и высоте полета напоминал вражеский объект". Глава Воздушно-космических сил КСИР Амир Али Хаджизаде сообщил, что в те часы подразделения противовоздушной обороны находились в состоянии повышенной готовности, поскольку не исключались ракетные удары со стороны США. Кроме того, было зафиксировано значительное увеличение числа полетов американских военных самолетов в регионе. По словам Хаджизаде, оператор комплекса ПВО перепутал Boeing 737-800 с крылатой ракетой, а на принятие решения о пуске у него было всего десять секунд.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал ошибку военных "непростительной" и выразил глубокое сожаление семьям погибших.