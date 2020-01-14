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Рубрика: Спорт

СМИ назвали причины увольнения Вальверде из "Барселоны"

Текст: Артур Нанян
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Испанской прессе удалось разузнать причины, по которым руководство "Барселона" готово уволить главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

Фото: AP Photo/Hassan Ammar
"Атлетико" в драматичной борьбе обыграл "Барселону" в Суперкубке Испании

По информации портала Sport.es, после поражения от "Атлетико" в полуфинале Суперкубка страны боссы каталонского клуба забеспокоились, что из-за негативной динамики "сине-гранатовые" могут угодить в неудачную полосу и завершить сезон без титулов. Кроме того, в "Барселоне" уверены в неспособности Вальверде управлять раздевалкой.

Наконец, в клубе считают, что у Вальверде нет четкой концепции игры. "Он регулярно меняет состав, пытаясь найти оптимальное сочетание, но у него это редко получается", - сообщил изданию источник.

Официально об увольнении Вальверде должно быть объявлено уже сегодня. Агент специалиста Иньяки Ибаньес уже подтвердил, что его клиент покидает "Барселону". На место Эрнесто придет бывший главный тренер "Бетиса" Кике Сетьен. По разным данным, контракт с ним будет подписан на 2,5 года.

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