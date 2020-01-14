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14.01.2020 06:05
Рубрика: В мире

СМИ узнали о планах Трампа получить еще 7,2 млрд на строительство стены

Фото: AP Photo/Susan Walsh Фото: AP Photo/Susan Walsh
Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные 7,2 миллиарда долларов на строительство новых участков стены на границе с Мексикой. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении планы строительства.

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
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Издание утверждает, что благодаря этой сумме у правительства будет достаточно денег, чтобы к весне 2022 года возвести около 885 миль новых ограждений. Отмечается также, что если Трампу удастся получить эти деньги, то общий размер федеральных средств, выделенных на пограничную стену, достигнет 18,4 миллиарда долларов.

Стена на границе с Мексикой была главным обещанием предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Ее возведение является частью жесткой иммиграционной политики нынешнего президента - центральной в его программе на переизбрание в нынешнем году. По мнению главы Белого дома, стена необходима, чтобы сдержать нелегальную иммиграцию и остановить незаконный оборот наркотиков через южную границу США.

Ранее разногласия Трампа с конгрессом по поводу финансирования строительства стены привели к наиболее продолжительному в истории США шатдауну. В итоге глава Белого дома не получил средств на стену, но перераспределил на эти цели средства Пентагона, несмотря на возмущение в законодателей.

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