США расширили санкционный список по Венесуэле

Соединенные Штаты ввели санкции против главы Национальной ассамблеи Луиса Парры, а также ряда венесуэльских законодателей.

Об этом говорится в заявлении министерства финансов США, опубликованном в понедельник. В санкционный список Управления по контролю за иностранными активами американского минфина на этот раз попали семь человек, пишет ТАСС.

Напомним, пятого января в ходе заседания нацассамблеи спикером парламента был избран политик от партии "Справедливость прежде всего" Луис Парра вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Выборы состоялись из-за истечения срока полномочий Гуаидо, который был избран спикером ровно год назад.