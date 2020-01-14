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14.01.2020 01:07
Рубрика: В мире

США расширили санкционный список по Венесуэле

Соединенные Штаты ввели санкции против главы Национальной ассамблеи Луиса Парры, а также ряда венесуэльских законодателей.

В МИД РФ положительно оценили смену спикера парламента в Венесуэле

Об этом говорится в заявлении министерства финансов США, опубликованном в понедельник. В санкционный список Управления по контролю за иностранными активами американского минфина на этот раз попали семь человек, пишет ТАСС.

Напомним, пятого января в ходе заседания нацассамблеи спикером парламента был избран политик от партии "Справедливость прежде всего" Луис Парра вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Выборы состоялись из-за истечения срока полномочий Гуаидо, который был избран спикером ровно год назад.

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