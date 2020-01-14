Tesla учит электрокары разговаривать

На моделях Tesla могут появиться громкоговорители, через которые пассажиры смогут обращаться к пешеходам и другим участникам дорожного движения. Эту информацию подтвердил Илон Маск в своём Twitter, что "автомобили Tesla в будущем смогут разговаривать, если захотите, и это совсем не фантастика".

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) 12 января 2020 г.

Вторая новость, касающаяся Tesla, заключается в том, что компания Маска второй год подряд выступит спонсором соревнования хакеров Pwn2Own. Оно состоится в марте в Канаде.

Главный приз - полмиллиона долларов и новая Tesla Model 3. Он достанется кибергению, который сможет получить доступ к трём подсистемам электрокара: автопилоту, защите от проникновения в салон и центральному блоку управления данными. Есть ещё несколько номинаций, которые предусматривают вознаграждения как в виде автомобиля, так и денежные призы.