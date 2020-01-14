В Госдуме рассказали, как будут защищать историческую память

Ранее такой приоритет перед коллегами поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Защищать историю предстоит на международных площадках. Как рассказал журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на предстоящих сессиях намерена активно поднимать эту тему. Возможно, парламентарии РФ предложат проект соответствующей резолюции.
В целом, добавил депутат, члены российского парламента будут работать на всех международных площадках, чтобы "донести правду о том, как искажаются" итоги Второй мировой войны.
- Если потребуются законодательные изменения, чтобы избежать фальсификации истории Великой Отечественной войны, мы к этому будем готовы, - заверил со своей стороны первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Глава думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал особенно актуальным накануне 75-летия Победы выявление попыток фальсификации истории и установление их авторов. Примером такой "фальшивки" является мнимая записка Берии Сталину об уничтожении польских военнопленных, отметил парламентарий.