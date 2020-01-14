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14.01.2020 16:48
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали, как будут защищать историческую память

Текст: Татьяна Замахина
Одним из приоритетов открывшейся весенней сессии станет борьба с попытками фальсификации истории, а конкретнее, фактов о Великой отечественной войне. В Госдуме рассказали о целях и способах работы депутатов в этом направлении.
Фото: Куксин Сергей/РГ Фото: Куксин Сергей/РГ
Фото: Куксин Сергей/РГ

Ранее такой приоритет перед коллегами поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Защищать историю предстоит на международных площадках. Как рассказал журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на предстоящих сессиях намерена активно поднимать эту тему. Возможно, парламентарии РФ предложат проект соответствующей резолюции.
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В целом, добавил депутат, члены российского парламента будут работать на всех международных площадках, чтобы "донести правду о том, как искажаются" итоги Второй мировой войны.

- Если потребуются законодательные изменения, чтобы избежать фальсификации истории Великой Отечественной войны, мы к этому будем готовы, - заверил со своей стороны первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Глава думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал особенно актуальным накануне 75-летия Победы выявление попыток фальсификации истории и установление их авторов. Примером такой "фальшивки" является мнимая записка Берии Сталину об уничтожении польских военнопленных, отметил парламентарий.

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