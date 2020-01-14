В правительстве Ирана создана рабочая группа для разбора причин катастрофы, а президент страны Хасан Роухани призвал дополнительно сформировать отдельную структуру в системе судебных органов. Результаты расследования обещают представить общественности.

Военные Исламской Республики признают свою ответственность и продолжают извиняться перед близкими погибших, а власти страны всячески демонстрируют готовность на международном уровне выполнить свои обязательства в связи с крушением. В Тегеране сообщили, что решили отправить на расшифровку во Францию бортовые самописцы сбитого самолета. Кроме того, спешно выданы визы всем представителям Канады, которые направились в Иран для оказания консультационных услуг родственникам погибших, из которых 63 человека имели канадское гражданство. Власти республики также поддерживают постоянный контакт с представителями Украины по поводу компенсаций в связи с трагедией. На этой неделе в Лондоне встретятся специалисты группы стран, граждане которых погибли в катастрофе (Афганистан, Великобритания, Канада, Украина, Швеция). Они будут доводить информацию о следствии до родственников погибших и оказывать им необходимую помощь.

Все эти шаги вызывают скорее позитивный отклик у большей части международного сообщества. Представитель Евросоюза заявил агентству ТАСС, что пока не считает крушение "Боинга" поводом для новых санкций против Тегерана, а признание им своей ответственности является шагом в "верном направлении". Примечательно, что премьер Канады Джастин Трюдо продолжает аккуратно, но поступательно намекать на долю ответственности США за трагедию. В интервью телеканалу Global News он не в первый раз сделал акцент на том, что "не будь той напряженности, которая установилась на Ближнем Востоке в последнее время, (погибшие) канадцы были бы дома со своими семьями". При этом Трюдо упрекнул США за то, что те не предупредили Канаду о готовившейся операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, которая и стала отправной точкой кризиса. На его взгляд, Вашингтон, конечно, должен был предупредить Оттаву.

Тегеран отправит на расшифровку во Францию бортовые самописцы сбитого самолета

В самом Иране, тем не менее, признание вины военными пока воспринято неоднозначно. Антиправительственные силы настаивают, что власти не проявили достаточной транспарентности в первые дни после крушения. Большинство погибших в авиакатастрофе - это иранцы, учившиеся в иностранных вузах или эмигрировавшие за рубеж. То есть это представители как раз той прослойки иранского общества, которая выражает недовольство властями. Все они прилетали на родину на новогодние праздники и стали жертвами эскалации конфликта между Ираном и США.