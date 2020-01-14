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14.01.2020 17:37
Рубрика: В мире

В Южной Корее сменился глава правительства

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Сегодня во второй половине дня в правительственном комплексе в Сеуле прошла церемония вступления в должность премьер-министра Республики Корея. Новым, 46-м по счету главой правительства Южной Кореи стал 69-летний Чон Се Гюн, который сменил на этом посту Ли Нак Ена.

В своей речи Чон Се Гюн пообещал не жалеть сил, чтобы укрепить позиции Кореи в качестве передовой высокотехнологичной державы, а также увеличить темпы экономического роста. Премьер также заверил, что особое внимание обратит на сплочение народа и создание условий для благоприятного развития и счастливой жизни каждого жителя страны.

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Напомним, что президент РК Мун Чжэ Ин выдвинул Чон Се Гюна на должность премьер-министра около месяца назад. После слушаний в парламенте, как и ожидалось, депутаты одобрили кандидатуру Чона, которого очень хорошо знают. Нынешний глава правительства был одним из наиболее известных и влиятельных политиков правящей партии, шесть раз подряд избирался депутатом парламента. Он также успел побывать спикером парламента, а ранее еще и министром в правительстве Но Му Хена, где тогда также работал и нынешний лидер Кореи Мун Чжэ Ин. К достоинствам Чона относят его умение ладить с самыми разными людьми, а также умение мягко, но в то же время уверенно управлять подчиненными.

Предшественник Чона Ли Нак Ен же, который установил рекорд для политической истории Южной Кореи по длительности пребывания на посту премьер-министра (2 года 8 месяцев), вернулся к работе в правящей Демократической партии "Тобуро". Не исключено, что он будет баллотироваться в парламент на всеобщих выборах, которые состоятся в Южной Корее в апреле этого года.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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