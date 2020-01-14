В МИД РФ оценили отказ Варшавы отмечать День освобождения от фашистов

В МИД России очень удивились, узнав, что Польша не собирается проводить мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от фашистов.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова написала в Facebook, что не может понять логику властей европейской страны.

"Как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?", - недоумевает дипломат.

Напомним, в предстоящую пятницу, 17 января, в Варшаве пройдут лишь два уличных мероприятия, посвященных 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И, что интересно - эти мероприятия организованы частными лицами. Официальные же власти города уже много лет никак не отмечают дату, а местные СМИ о ней не сообщают.