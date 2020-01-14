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14.01.2020 00:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Бизнес давит на ось

На российские дороги выпустят фуры с увеличенной массой
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 4 (8058)
В России готовится эксперимент для проверки возможности увеличить разрешенную массу автопоездов с 44 до 66 тонн, сообщили "Российской газете" в аппарате Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Борис Титов предлагает разрешить автопоезда массой до 66 тонн. Фото: Сергей Куксин/РГ Борис Титов предлагает разрешить автопоезда массой до 66 тонн. Фото: Сергей Куксин/РГ
Борис Титов предлагает разрешить автопоезда массой до 66 тонн. Фото: Сергей Куксин/РГ

Накануне вопрос обсуждался в минтрансе, параметры эксперимента будут определены в этом году. В министерстве сообщили, что данный вопрос находится на рассмотрении.

Предложение увеличить предельную массу автопоездов Борис Титов направил вице-премьеру правительства Максиму Акимову в октябре. По мнению бизнес-омбудсмена, современные технологии позволяют увеличить установленные параметры грузового автотранспорта без ущерба для дорожного покрытия. Такой опыт широко используют за рубежом. Например, в Китае предельная масса автопоезда составляет 55 тонн, в Швеции и Испании - 60 тонн, в Финляндии - 76 тонн, в Австралии - 100 тонн.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Речь идет об увеличении количества осей автопоезда при сохранении нагрузки на каждую ось. При использовании 7 осей и более полная масса автопоездов может достигать 60 тонн и более без разрушения дорожного покрытия с увеличением полезной масса груза от 30 до 50%", - говорится в письме.

Выиграет от этого и бизнес, и потребители. Стоимость перевозки тонны груза существенно снизится, значит будут ниже издержки. В конечном итоге, это приведет и к снижению цен товаров.

Сами автоперевозчики добавляют, что автопоезда с 8 осями более безопасны при движении на обледенелых и заснеженных участках автодорог, так как более устойчивы.

По словам представителя Титова, в минтрансе считают, что без практической проверки вводить новые правила нельзя.

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