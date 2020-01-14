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14.01.2020 15:06
Рубрика: Легковые авто

В России зарегистрировали Bugatti Divo

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

В России выдан патент на внешний облик гиперкара Bugatti Divo минимальной стоимостью 5 млн долларов. Обладателем патента является люксембургская компания Bugatti International SA, канцелярия производителя автомобилей Bugatti Automobiles SAS, дочернего предприятия концерна Volkswagen AG. Регистрирующий орган рассматривал заявку семь месяцев.

Фото: Пресс-служба BMW
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Bugatti Divo - купе ограниченной серии из 40 экземпляров. Автомобиль увидел свет летом 2018 года на закрытой презентации. Весь тираж в тот же вечер был распродан. Построен Bugatti Divo на шасси и агрегатах Bugatti Chiron, но имеет полностью оригинальный облегченный на 35 кг кузов. Мощность его 8-литрового двигателя составляет 1500 л.с., максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 380 км/ч.

Продажей автомобилей Bugatti в России занимается компания "Авилон". Из ее сообщений известно о по меньшей мере четырех Chiron купленных россиянами. О Divo данных нет. Но с 2017 года после введения новых требований сертификации, включающих установку системы экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, новые Bugatti не могут эксплуатироваться на российских дорогах.

Проданные машины ездят в странах ЕС (возможно, и в Британии) и там же содержатся. Зачем Bugatti Automobiles SAS понадобилась защита прав интеллектуальной собственности в России неясно. Возможно, особой причины нет и это просто стандартная процедура.

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#Bugatti