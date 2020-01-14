В Совфеде удовлетворены реакцией на просьбу запретить никотиновые "конфеты"

Роспотребнадзор и правоохранители оперативно отреагировали на обращение Совета Федерации к правительству с просьбой о приостановке оптовой и розничной продажи никотиносодержащих изделий до принятия поправок в законодательство, считает глава комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валерий Рязанский.

В период новогодних праздников сотрудники надзорного ведомства продолжали проведение контрольных мероприятий в целях изъятия некурительной никотиносодержащей продукции из оборота. В итоге по всей стране обнаружено более одного миллиона единиц продукции, на нарушителей наложены крупные штрафы.

На заключительном пленарном заседании Совета Федерации сенаторы приняли постановление, в котором выразили обеспокоенность распространением, особенно среди молодежи, аналогов уже запрещенных к обороту жевательных бестабачных смесей. Сейчас они продаются в форме внешне безобидных леденцов и мармеладок, а по своему токсическому воздействию в разы превышают курительный табак.

Кроме того, производители идут на уловки. "На сегодняшний день появилась тенденция переименования продукции. Те же леденцы и жевательные компоненты стали называться безникотиновыми, со вкусовыми добавками типа никотиновой кислоты и так далее", - заявил "РГ" Рязанский.

Если раньше на упаковках впрямую было указание, что в продукции содержится вещество никотин, и на это обращалось внимание, то сейчас эти записи исчезают с упаковок. "А продукция перемещается из больших торговых точек в малые, а из малых торговых точек табачной продукции - в общепит. Такая тенденция тоже появилась, и хорошо, что контролирующие органы тоже за этим следят и обращают внимание на проблему", - отметил сенатор.

Во вторник, рассказал он, в Роспотребнадзоре состоялось совещание под председательством главы ведомства Анны Поповой, на котором в течение часа обсуждался вопрос о борьбе с оборотом никотиносодержащих смесей в режиме видеоконференции с регионами.

"Мы заслушали информацию из регионов, есть очень серьезные цифры по изъятым материалам - более миллиона единиц продукции, выявлены склады, - сообщил Рязанский. - А общее наблюдение такого порядка: волна проверок достигла своей цели - для небольших городов и там, где распространение не очень широкое, удалось достаточно серьезно проверить порядка половины всех точек, которые могли бы торговать никотиносодержащими продуктами".

"Изымается не только готовая продукция, а также большое количество сырья, стеклотары и специальных тканевых материалов, из которых изготавливаются пакетики, наполнителей и так далее", - продолжил сенатор.

Только в Москве, по его словам, выявлены три большие склада на промышленных предприятиях и одно производство в Юго-Восточном и Восточном округах столицы, изъяты сотни тысяч единиц никотиносодержащих изделий.

В процессе рейдов выяснилось, что фальсифицируются не только надписи на этикетках, но и адреса производителей. "После проверок оказывается, что по этим адресам фирм не существует. В Москве из 64 проверенных подтвердились только три адреса, в Пензе из 47 - только пять", - отметил Рязанский.

К нарушителям применяются меры воздействия в виде административных штрафов. Согласно информации сенатора, по итогам 130 тысяч проверок составлено 1328 протоколов, 155 из них уже рассмотрено, вынесено наказание на общую сумму 6 миллионов 642 тысячи рублей. Таким образом, средний штраф составила около 42 тысяч рублей. "Это достаточно ощутимая сумма для индивидуальных предпринимателей, которые, как правило, и занимаются распространением этой гадости", - считает он.

В Совфеде положительно оценивают итоги проверочной кампании. "Волна проверок - совершенно оперативная и правильная реакция Роспотребнадзора на обращение, которое в своем постановлении принял Совет Федерации", - уверен Рязанский.

"В период каникул люди отдыхали, а Роспотребнадзор, МВД, работники Следственного комитета и прокуратуры принимали участие в контрольно-надзорных проверках", - подчеркнул сенатор. - Я сегодня поблагодарил от имени нашего комитета и Совета Федерации, Валентине Ивановне Матвиенко это, безусловно, будет доложено".

Рязанский также напомнил, что премьер-министр России Дмитрий Медведев на прошлой неделе провел оперативную встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым, на которой заслушал их доклады и заявил о необходимости запрета оборота так называемых снюсов на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сенаторы, по словам Рязанского, полностью поддерживают позицию главы правительства. "Границ нет, и потому вполне естественно, что здесь нужно общее решение", - сказал он.

"Контрольно-предупредительную кампанию надо продолжать, а нам, законодателям, ускорить принятие федерального закона", - считает глава комитета Совфеда по социальной политике.

По его словам, соответствующая поправка в законодательство со стороны верхней палаты парламента подготовлена и передана в комитет Госдумы по здравоохранению, более ста поправок поступило от депутатов. "На понедельник, 20 января, запланирована встреча специальной рабочей группы, которая рассмотрит все поправки. Аккумулирующую поправку надо будет подписывать большим числом авторов, потому что задействовано достаточно большое количество инициатив по этому вопросу", - заявил Рязанский.

Региональные подразделения Роспотребнадзора, добавил сенатор, будут вести работу с министерством просвещения, чтобы школьники получили исчерпывающую информацию о вреде "леденцов" и "мармеладок", в которых, помимо никотина, выявлены мышьяк, кадмий и другие опаснейшие вещества.

Но самый главный результат проделанной работы состоит в том, что обеспокоенность родительского сообщества распространением никотиносодержащих продуктов среди молодежи была услышана властью и вызвала правильную реакцию со стороны наздорных органов по всей стране, заключил сенатор.