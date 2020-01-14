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14.01.2020 09:00
Рубрика: Видео

Видео: грузовик утащил Mini Cooper огромной трубой

Текст: Вадим Давыденко

Знаете, в жизни нередко бывают такие моменты, когда ты во всем абсолютно прав, соблюдаешь все правила и думаешь на три хода вперед, но почему-то - бах! и вдруг лежишь в травматологии с переломами всех конечностей. А тот, кто был во всем неправ, даже и не заметил произошедшей с тобой трагедии, а спокойно идет себе по жизни, смеясь.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А причина лишь в том, что тот, другой - супертяжеловес, а ты - "мухач", хотя и чемпион в своей категории. Несправедливо, но порой очень жизненно.

Mini Cooper безусловно крут, но на этом видео ему просто не повезло. Грузовик с чудовищных размеров трубой (опора для ветряка?) свернул на перекрестке так, что зацепил малолитражку и увлек ее за собой. Да так, что у Mini не было вариантов отказаться.

В конце ролика видно. что водитель с пассажиром чудом успели выбраться из легковушки и могли лишь печально смотреть вслед влекомому чужой силой Mini. А шофер грузовика, похоже, и не заметил ничего...

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#видео #авто