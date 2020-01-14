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14.01.2020 14:37
Рубрика: Видео

Видео: кроссовер проехал на красный свет и поплатился

Текст: Вадим Давыденко

Вор, как мы помним по старому советскому сериалу, обязательно должен сидеть в тюрьме, а нарушитель ПДД - платить штраф за превышение скорости или проезд под знак. Таковы законы кармы и, если верить многочисленным роликам на YouTube, эти законы прекрасно работают.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В неотвратимости возмездия за проступок на этот раз убедился американец, владелец джипа Nissan. На регулируемом светофором автомобильном кольце он настолько проникся крутизной своей машины, настолько поверил в мощь и скорость ее двигателя, что решил проехать на запрещающий красный свет. Игнорируя десяток других стоящих на перекрестке авто, среди которых было, на беду владельца кроссовера, и одно патрульное.

Ничего удивительного, что уже через пару секунд нарушитель услышал у себя за спиной полицейскую сирену и увидел мигание проблесковых маячков. Жаль, не услышал он одобрительных возгласов в машине с видеорегистратором - те, законопослушные водители, были от случившегося в полном восторге.

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