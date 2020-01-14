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14.01.2020 17:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель не удержал кран в равновесии и поднял его на дыбы

Текст: Вадим Давыденко

Январь только начался, а в нашем конкурсе "Неудачник года" появился явный кандидат на победу. Мы пока не знаем ни имени нашего героя, ни даже страны (судя по теплой зиме, это Южная Америка, возможно, Бразилия), в которой он работает, но видео с ним облетело весь мир.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Крановщик совершил всего одну ошибку и, казалось, не фатальную - поставил машину на склоне и взялся при этом за слишком тяжелый груз, привезенную к реке грузовиком яхту. Но крен был чрезмерным и лишние градус-полтора погубили все дело.

За какие-то полминуты кран сначала поднялся на дыбы, потом зацепил одной яхтой другую и таки уронил ее в воду, а затем замер, устремившись в небо, как какая-то космическая ракета.

Вишенкой на торте стало падение крановщика из кабины замершей вертикально машины. Бедолага сломал обе ноги, а также несколько ребер и теперь знает о невезении больше, чем хотел бы.

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#видео #авто