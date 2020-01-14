"ВКонтакте" прокомментировал масштабный сбой

У пользователей "ВКонтакте" могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов, по состоянию на 17:45 MSK сотрудники компании восстанавливают работу ресурса.

Информация об этом появилась на официальной странице "ВКонтакте" в Twitter. Впоследствии она была удалена. "Могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы уже восстанавливаем работу", - говорилось в сообщении.

По данным Downdetector.ru, первые сообщения о перебоях в работе популярнейшей в России соцсети стали появляться около 17 часов по московскому времени. Пользователи жаловались на "обнуление" списка друзей, невозможность открыть ленты новостей.