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"ВКонтакте" прокомментировал масштабный сбой

Текст:   Антон Благовещенский
14.01.2020,  
18:06

У пользователей "ВКонтакте" могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов, по состоянию на 17:45 MSK сотрудники компании восстанавливают работу ресурса.

Информация об этом появилась на официальной странице "ВКонтакте" в Twitter. Впоследствии она была удалена. "Могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы уже восстанавливаем работу", - говорилось в сообщении.

По данным Downdetector.ru, первые сообщения о перебоях в работе популярнейшей в России соцсети стали появляться около 17 часов по московскому времени. Пользователи жаловались на "обнуление" списка друзей, невозможность открыть ленты новостей.

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