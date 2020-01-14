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14.01.2020 21:13
Рубрика: Экономика

Владимир Мау рассказал о повестке Гайдаровского форума

Текст: Игорь Зубков
Накануне открытия Гайдаровского форума, который пройдет 15-16 января в стенах РАНХиГС, ректор Президентской академии Владимир Мау рассказал "Российской газете" об ожиданиях от дискуссий на его площадках.
Владимир Мау. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Владимир Мау. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Владимир Мау. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В этом году он проходит под девизом "Россия и мир: Вызовы нового десятилетия". Форум вновь соберет ведущих мировых ученых, политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. На нем выступят 600 спикеров из более чем 30 стран.

В 2020 году Гайдаровский форум проводится уже в одиннадцатый раз. Впервые он прошел в 2010-м, а с 2011-го ему уже был присвоен статус международного экономического форума. Что удалось сделать благодаря форуму?

Владимир Мау: Гайдаровский форум задумывался как место общения и открытого диалога экспертов и представителей власти по важнейшим социально-экономическим вопросам. Он традиционно проходит за неделю до форума в Давосе, и на площадках форума обсуждаются вопросы актуальной российской повестки в контексте мировой с широким составом участников. Каждый год, несмотря на геополитическую конъюнктуру, у нас значительное число зарубежных участников. В этом году, например, более тысячи экспертов и журналистов. У многих наших гостей есть общая черта: они занимали или занимают ключевые посты в правительствах своих стран, все они являются серьезными экспертами социально-экономического блока. Неудивительно, что уровень проработки тем на форуме всегда очень высокий. Я не помню ни одной значимой темы экономической повестки, которая за последние 10 лет не обсуждалась бы в Москве. Поэтому Гайдаровский форум - это авторитетная дискуссионная площадка, где затрагиваются самые актуальные вопросы текущих и планируемых социально-экономических преобразований.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
В среду Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию

В этом году Форум, по сути, начинается посланием президента Владимира Путина Федеральному Собранию - важнейшего общественно-политического события, причём не только для России. Послание президента, очевидно, задаст лейтмотив всем дискуссиям Форума. Мы получаем исключительный и уникальный шанс первыми обсудить с экспертным сообществом темы, которые будут обозначены в Послании. Кстати, среди активных участников Гайдаровского форума немало представителей российских регионов, в том числе и губернаторов. А ведь это тоже адресаты Послания президента. И экспертам особенно интересно будет услышать их мнение о том, что озвучит Владимир Путин.

Идеи, которые звучат на форуме, находят применения на практике, учитываются правительством?

Владимир Мау: Да, разумеется. Форум работает в стенах Президентской академии, и мы как никто понимаем важность тесной работы экспертного сообщества с представителями государственных институтов. Это одна из ключевых задач Форума и ее очень важный элемент. Анализируя происходящее на площадках, мы всякий раз отмечаем искреннее стремление чиновников всех уровней и ветвей власти активно взаимодействовать с экспертным сообществом. Но в этом смысле очень показательной была панельная дискуссия "Национальные цели развития", которая состоялась в минувшем январе. Напомню, в ней участвовали первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и мэр Москвы Сергей Собянин. Дискуссия наглядно демонстрировала, насколько исполнительная власть, контрольно-надзорные органы и региональные власти стремятся к эффективному взаимодействию. Судя по повестке Гайдаровского форума 2020, эта тенденция не просто сохранится в этом году, но и получит свое развитие.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
На Гайдаровском форуме обсудят трансформацию налоговой системы

Повестка форума связана с работой по достижению национальных целей. С какими рисками она может столкнуться?

Владимир Мау: Сегодня макроэкономическая ситуация в стране гораздо лучше, чем во многих развитых странах с гигантскими госдолгами и бюджетным дефицитом. И одновременно работает своеобразный "механизм торможения" на уровне отдельных институтов. Что это нам дает и как использовать эту ситуацию? Об этом мы и хотим поговорить с участниками форума. Насколько велики инерционные процессы, можно ли рассчитывать на быстрый результат, есть ли право на ошибку и что делать, когда меняются правила игры? И, конечно, общественное доверие, которое является фундаментальным фактором социально-экономического развития. Все это вопросы нынешнего Гайдаровского форума.

Экономика Макроэкономика Гайдаровский форум

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