Вышел русский трейлер хоррора "Кукла 2: Брамс" с Кэти Холмс

На YouTube обнародован локализованный зловещий трейлер фильма ужасов "Кукла 2: Брамс" (Brahms: The Boy II), где всё по канону. Как то: благополучная английская семья переезжает в старинный особняк, и их младший сын находит "странную куклу по имени Брамс". Мальчик тут же начинает общаться со своей находкой, как с живым ребенком, "не подозревая, чем обернется эта дружба".

Что будет, если нарушить правила куклы? - риторически интересуется синопсис.

Режиссер - постановщик первой "Куклы" 2015 года Уильям Брент Белл, снявший также хорроры "Остаться в живых", "Одержимая" и "Оборотень".

В ролях: бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс ("Бэтмен: Начало", "Бухта Доусона", "Рэй Донован"), Ралф Айнесон ("Шерлок", "Чернобыль", "Острые козырьки"), Овайн Йомэн ("Элементарно"), Анджали Джай ("Секретные материалы", "Сверхъестественное"), Кристофер Конвери ("Очень странные дела"), Натали Ривалин ("Мотель Бейтсов"), Оливер Райс ("Видоизменный углерод", "Леденящие душу приключения Сабрины") Джоэли Коллинз ("Первая волна", "Мертвая зона"), Элли Кинг ("Бэтвуман").

В российских кинотеатрах - с 12 марта.