Дума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера 16 января

Ранее Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Думская пресс-служба сообщила, что глава нижней палаты Вячеслав Володин проводит заседание с участием кандидата.

О его приезде в здание на Охотном ряду и встрече с членами Совета также рассказала советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова.

Кандидатуру предстоит обсудить фракциям Госдумы.

Как стало известно, фракция "Единая Россия" соберется утром 16 января для обсуждения предложенной президентом РФ кандидатуры. Об этом сообщил журналистам руководитель парламентского большинства Сергей Неверов.

А лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал, что и другие парламентские фракции в Госдуме тем же утром встретятся с Михаилом Мишустиным. Он также рассказал, что фракция поддержит кандидатуру. "Это профессионал", - заявил Миронов.

В тот же день намечено и рассмотрение кандидатуры Мишустина на пленарном заседании ГД.