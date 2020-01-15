Гидрометцентр назвал регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

В течение рабочей недели температура на европейской территории России будет превышать норму на 10-12 градусов. Об этом "Российской газете" сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В зоне аномального тепла окажутся почти все регионы центра России, в том числе и Москва, а также северо-западные области - Ленинградская, Вологодская, и Поволжье. На азиатской территории температура также превысит норму, в частности, в Красноярском крае и Якутии.

Завтра в Москве ожидается до плюс 5 градусов. В ночь на Крещение немного подморозит. Будет от 3 до 5 мороза, а на само Крещение днем слабый минус.

При этом над центром России установится мощный антициклон, поэтому праздничная ночь обещает быть безоблачной. "Скорее всего, можно будет увидеть звезды", - пообещал синоптик.