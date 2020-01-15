Экипаж "КАМАЗ-мастер" стал победителем десятого этапа "Дакара"

"Билетом в оба конца" успели в шутку окрестить 15 января гонщики мирового ралли "Дакар" маршрут своего очередного заезда. Впереди у мастеров экстремальных "полетов" был намечен решающий марафон от Хараджа до Шубайты и обратно по бескрайней пустыне Руб-Аль-Хали, которую в арабском мире чаще именуют четвертью всей суши планеты и которая даже признавалась долгое время абсолютно не приспособленной для путешествий.

И когда в пресс-центре вас уверяют, что когда-то в зеркале чистой воды озер здесь отражались кроны цветущих деревьев, зеленели луга, гнездились перелетные птицы, даже с высоты полета на воздушном шаре, которым до сих пор увлекаются местные следопыты, представить это можно только как типичный мираж.

В среду - по заведенной традиции - с восходом солнца стартовал уже десятый этап, который состоит, как слоенный пирог, из двух дней "супермарафона". Проще говоря, сегодня и завтра после финиша никто не мог воспользоваться услугами техничек и механиков, а должен будет проявить исключительно личные навыки и смекалку.

Правда, помощью товарищей пользоваться тоже не запрещается, так что экипажам четырехколесных коней было бы намного проще, чем индивидуальным пилотам. И тем не менее, главный девиз новых испытаний для продвинутого автопрома и не менее решительных наездников - выносливость, утверждают в команде камазовских ветеранов. Ведь спецучасток должен был привести экипажи на бескрайние бездорожные просторы, и главная задача не застрять и не остаться в песках, которые растянулись почти на 30 километров перед финишной чертой.

Как не покажется парадоксальным, но вот уже почти неделю покорители песчаных карьеров Саудовской Аравии, летняя температура в которых приближается к 70 градусам по Цельсию, жалуются не на избыток жары, а на вечернюю "холодрыгу", утепляясь в свитера и шерстяные кардиганы. Ничего не поделать с капризами местного климата. Местная печать сообщала, что еще 10 января на северо-западе королевства прошел снегопад, и барханы, как по команде, затейливо сменили свое покрывало, превратившись в пушистые белые сугробы.

Но сезонные трансформации, утверждают свидетели гонок, пока меньше всего отражаются на сплоченной бригаде из Набережных Челнов. Камазовцы и накануне сделали еще один рывок к триумфальному финишу. Как уже сообщал "СОЮЗ", удача первой настигла во вторник российского лидера гонки Андрея Каргинова, хотя его экипажу дважды пришлось менять пробитые колеса. Последние 100 км, поделился своими эмоциями 43-летний пилот, удалось выжать максимальную скорость, "горизонт весь сливался, будто ровная трасса". И препятствия экипаж видел только тогда, когда они встречали смельчаков лицом к лицу. "Машине досталось серьезно. Дороги на прошедших этапах - настоящая проверка для грузовика, они показали, что техника справляется", - убежден Каргинов, слова которого цитирует пресс-служба команды.

Со вторым временем на финиш спецучастка накануне приехал лидер "МАЗ-СПОРТ авто" Сергей Вязович, отставший на три минуты, а далее расположились Эдуард Николаев, Алеш Лопрайс и Герт Хузинк - все проиграли менее 10 минут. Дмитрий Сотников стал на этапе шестым, а Антон Шибалов - восьмым, но оба проиграли менее 12 минут лидеру этапа, который, по мнению обозревателей, прошёл без драматических потерь. Хотя, если судить по комментариям и реакции блогеров на ежедневные перипетии гонки, то эмоции у болельщиков начинают постепенно зашкаливать.

"Настоящим украшением вторника" называли в пресс-руме и автомобильную дуэль за третье место у спортивных тяжеловесов. В упорной схватке ее выиграл легенда "Камаз-мастера" Эдуард Николаев, за которым на финише спустя 43 секунды появились чешский пилот Алеш Лопрайс, нидерландец Герт Хузинк и еще один товарищ Эдуарда по команде - Дмитрий Сотников. Финишировав шестым, он оставил позади своего камазовского коллегу Антона Шибалова и белорусский экипаж Алексея Вишневского на восьмой позиции. Такими "сэндвичами", шутят репортеры, они и финишировали на девятом этапе. А выступающий в составе команды "МАЗ-СПОРТавто" Александр Василевский закончил этап только с 11-ым результатом.

Фото: kamazmaster.ru

Кстати, следует объективно признать, что белорусский экипаж "Красных зубров", который хоть и отстал от лидера девятого этапа на 3 минуты 19 секунд, оказался единственным пилотом, кто смог поддержать высокий темп Андрея Каргинова. И это при том, что именно во вторник, по словам Вязовича, он перенес самый опасный момент со старта аравийского ралли. "Наехали на две волны, подвеска неудачно сработала: машина практически вертикально встала на переднюю ось. Передними кронштейнами ударились о камни, сломав две рессоры. Слава богу, не перевернулись, но до кульбита через голову оставалось пару градусов", - прокомментировал ситуации белорусский ветеран гонок.

А вот подиум десятого этапа, который не был сегодня завершен из-за погодных условий, вновь достался гонщикам "КамАЗ-мастера". Организаторы решили прервать в среду состязания из-за непогоды, говорится в сообщении на сайте соревнований. Изначально дистанция десятого спецучастка должна была составить 534 километра, но из-за сильного ветра было принято решение остановить караван в конце зоны нейтрализации и засчитать результаты этапа по итогам 223 километров.

Фото: kamazmaster.ru

Прежде всего, поясняют эксперты, на решении сказалось и большое количество аварий: появился дефицит техники, которая отвечала за безопасность спортсменов. Именно поэтому всех участников и отправили на марафонский бивуак в Шубайтах.

Что касается промежуточных итогов дня, сообщают в камазовской команде, то победителем прерванного этапа был признан Антон Шибалов. Второе время у Дмитрия Сотникова, а третий результат показал Эдуард Николаев. Андрей Каргинов в судейских протоколах зафиксирован сегодня на пятой строчке, хотя за два этапа до финиша он по-прежнему лидирует с общим временем 40 часов 20 минут 4 секунды. Вторым в генеральной классификации грузовиков идет Антон Шибалов, а третьим - белорусский лидер Вязович, который сегодня проиграл партнерам из Союзного государства еще полчаса.

Опытный пилот отлично понимает, что ему необходимо отыгрывать на оставшихся двух этапах почти по часу в день, чтобы вновь представлять реальную конкуренцию соперникам. Пока же речь может идти, считают аналитики, что только о претензиях на третье место.

Будет не лишним напомнить, что белорусская команда грузовиков, которая уже может праздновать свой десятилетний юбилей, многократно представляла флаг родины в рейдах по всему миру, включая не только легендарный "Дакар", но и возрождённый "Шелковый путь". Правда, еще не так давно они выходили стартовали на бескапотных машинах, но два года назад был собран новейший гоночный грузовик новой компоновки, который и представлен на аравийских трассах. А вот самая напряженная битва, предсказывали еще накануне болельщики, назревала в зачёте внедорожников. Дело в том, что одним из главных событий вчерашнего этапа стало неудачное выступление Карлоса Сайнса. Лидер категории внедорожников финишировал шестым и проиграл шесть минут двум своим основным соперникам Стефану Петеранселю и Нассеру Аль-Аттие.

И хотя энергий испанец по-прежнему лидирует, но опережает Аль-Аттию теперь лишь на 24 секунды, а Петеранселя - на шесть с половиной минут. "Хороший результат, ведь багги здесь очень быстры, - сказал после этапа Нассер. - Я рад, что удалось приблизиться к Карлосу. Посмотрим, что будет дальше".

К слову, благодаря неудаче Сайнса на третье место после девятого этапа поднялся Ясир Сеайдан, выступающий с российским штурманом Алексеем Кузьмичом. "Мы выиграли две минуты у Сайнса, - пояснил журналистам российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий вместе с Ясиром Сейданом. - На нейтрализации он был злой, как собака, ни с кем не разговаривал, кто к нему подходил. Он от всех отворачивался. То ли где-то грохнулись, то ли где-то заблудились, но весь пластик на его багги был помят. Видимо, произошло что-то неприятное".

К сожалению, еще один испанский гонщик - Фернандо Алонсо, известный по выступлению в Формуле-1, попал в аварию во время прохождения десятого этапа. Как сообщила 15 января пресс-служба ралли, на первых километрах дистанции Алонсо и его штурман Марк Кома перевернулись на внедорожнике, пересекая песчаную дюну. У машины оказалось разбито лобовое стекло и проколото одно колесо, хотя оба гонщика остались невредимы.

Организаторы в последние дни, отмечают комментаторы, не слишком баловали яркими новостями, однако выделяют тот факт, что неожиданно зачет мотовездеходов практически в одни ворота выиграл американец Блейд Хильдебрандт. Стартовав 16-ым, он уже на 50-километровой отметке накануне был вторым, затем отыграл еще одну позицию и больше уже не упускал лидерство из рук. А именитый лидер гонки Кейси Карри занял вчера только второе место, отстав на три с половиной минуты.

Наш пилот Сергей Карякин стал во вторник четвертым по итогам девятого этапа. Его отставание от лидера этапа составило чуть более десяти секунд. Времени, чтобы отыграться, остается все меньше и меньше, переживают болельщики. Но у фортуны свои законы, и 15 января Карякин хоть и показал лишь 12-й результат, но смог выйти на второе место в общем зачёте. Причина одна - Франсиско Лопес Контардо, увы, проиграл ещё больше и откатился теперь на третью позицию.

Стоит, учитывая близость финального свистка на ралли, уделить внимание и еще нескольким достопримечательностям аравийского "Дакара". Здесь многих, например, заинтересовала реплика китайского президентского лимузина из 50-х с дизайном от "Волги". Понятно, что мировые гонки всегда удивляли инновациями и экспериментальными решениями. Вот и в этом году на новый рейд привезли, кроме того, гибридный грузовик "Рено" C460 и полностью электрический багги Odyssey 21, правда, пока в роли пресс-кара.